Lý do Dược Hậu Giang không đủ điều kiện làm công ty đại chúng

TPO - Bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Hậu Giang - cho biết, ban lãnh đạo công ty đang làm việc với Ủy ban Chứng khoán để trao đổi, xin hướng dẫn việc công ty không điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng, khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ chưa đạt mức tối thiểu 10% theo quy định.

Ngày 21/4, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Hậu Giang (cổ phiếu: DHG), các cổ đông đã đặt ra vấn đề về duy trì tư cách công ty đại chúng của DHG không đạt, do tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ chưa đạt mức tối thiểu 10% theo Luật Chứng khoán. Liệu rằng 2 cổ đông lớn có lên phương án thoái bớt vốn hoặc mong muốn duy trì tư cách công ty đại chúng?

Trả lời nội dung trên, bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dược Hậu Giang cho biết, hiện công ty có hơn 4.000 cổ đông nhỏ, nhưng tỷ lệ vốn sở hữu dưới 10%, nên không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán.

Bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang trả lời cổ đông về duy trì tư cách công ty đại chúng.

“DHG đã rà soát và báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về nội dung này. Trên thực tế, hiện có nhiều công ty đại chúng lớn của Việt Nam cũng rơi vào cảnh tương tự. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng có một số cuộc họp với Ủy ban chứng khoán để trao đổi, hỏi về định hướng như thế nào về nội dung này. Còn kết luận thế nào, xử lý ra sao phải chờ 1 năm nữa, khi Ủy ban chứng khoán có quyết định đối với công ty, lúc đó công ty sẽ thực hiện theo”, bà Hà nói và tin Ủy Ban chứng khoán sẽ có những biện pháp phù hợp để đảm bảo công ty vẫn duy trì được tư cách công ty đại chúng.

Theo bà Hà, việc tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ không đạt mức 10% vốn là đặc điểm chung của nhiều công ty nhà nước sau cổ phần hóa, đang tiếp tục thoái vốn, tái cơ cấu. “Nguyện vọng của 2 cổ đông lớn tại DHG (Taisho và SCIC - PV) vẫn muốn duy trì công ty đại chúng, để đảm bảo thông tin minh bạch, khẳng định là một thương hiệu lớn trên thị trường”, bà Hà nói thêm và cho biết việc nghiên cứu thêm các cách thức khác để đảm bảo tỷ lệ cổ đông và duy trì công ty đại chúng.

Theo Luật Chứng khoán, để duy trì tư cách công ty đại chúng, tỷ lệ cổ phiếu do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ phải đạt tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong khi đó, Dược Hậu Giang có 2 cổ đông lớn, Công ty thuốc Taisho (Nhật Bản) nắm 51,01% cổ phần, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31%; cổ đông nhỏ còn lại chỉ nắm 5,68% cổ phần.

Cổ đông DHG thông qua việc trích 1.307 tỷ đồng lợi nhuận để chia cổ tức.

Năm 2025, Dược Hậu Giang đạt tổng doanh thu gần 5.270 tỷ đồng (đa số từ nội địa, xuất khẩu chỉ mang về 130 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 904 tỷ đồng (tăng 9% so với năm trước). Năm 2026, công ty này đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 5.530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng.

Lý giải về cơ sở đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cho năm nay (lợi nhuận sau thuế năm 2026 chỉ tăng khoảng 2% so với năm 2025), bà Đặng Thị Thu Hà cho biết, trong sản xuất dược, 80-90% phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, bị phụ thuộc rất lớn vào biến động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, như tình hình chiến sự ở Trung Đông đã làm chi phí nguyên liệu tăng mạnh. Do đó, ban lãnh đạo công ty đưa ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ở mức thận trọng, trường hợp xung đột kết thúc sớm, giá nguyên liệu giảm, khi đó lợi nhuận sẽ tốt hơn mục tiêu.

Trong dài hạn, Dược Hậu Giang đặt chiến lược vào lĩnh vực thực phẩm chức năng và thuốc bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, hiện lĩnh vực này đang được Nhà nước siết chặt chất lượng, quảng cáo, nên cũng có những rủi ro. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang cho rằng, Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số nhanh, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng cao, nên cách tiêu dùng cũng thay đổi. Người dân có xu hướng bảo vệ sức khỏe hằng ngày (bằng các loại thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe), thay vì khi có bệnh mới chữa. Do đó, DHG sẽ phối hợp với cổ đông lớn Taisho và đối tác để tăng thị phần thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe, chăm sóc da, mỹ phẩm.