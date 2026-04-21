ĐHCĐ Tasco: Hoàn thiện nền tảng, tạo đà cho tăng trưởng nhanh cả doanh thu và lợi nhuận trong 2026

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau kết quả tích cực của năm 2025, trên cả khía cạnh tăng trưởng quy mô lẫn hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025: Hoàn thiện nền tảng, doanh thu tăng trưởng 36%, lợi nhuận tăng gấp đôi

Năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu hợp cộng đạt 52.533 tỷ đồng, bằng 136% năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 630 tỷ đồng, gấp hơn hai lần năm 2024. Nếu loại trừ ảnh hưởng của phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại tài sản, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 993 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản đạt 52.231 tỷ đồng, tăng 80,19%, vốn chủ sở hữu đạt 17.942 tỷ đồng, tăng 55,33%. Kết quả này cho thấy Tasco không chỉ mở rộng quy mô, mà đang từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động. Hạ tầng giao thông thông minh và dịch vụ ô tô (Mobility) tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Tasco. Trụ cột Mobility, bao gồm Tasco Auto, VETC, Carpla và các dịch vụ tài chính ngân hàng liên quan đạt doanh thu hợp cộng 38.048 tỷ đồng.

Sự kiện ra mắt 2 dòng xe năng lượng mới Geely EX5 EM-i và Geely EX2 của Geely Việt Nam, một thương hiệu Tasco đang nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

(i) Tasco Auto: Hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho tầm nhìn dài hạn

Ở mảng phân phối ô tô, Tasco Auto ghi nhận doanh thu 37.375 tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ đạt 37.639 xe, tương ứng thị phần 14,2% (theo VAMA).

Năm 2025, công ty cũng đã xây dựng được hệ thống hạ tầng Mobility mở rộng lên hơn 220 điểm kinh doanh trên toàn quốc, bao gồm 150 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla, hạ tầng nhân sự, ERP - công nghệ vận hành, pipelines sản phẩm và dịch vụ toàn diện từ ô tô phổ thông, tới xe sang, các dịch vụ hạ nguồn (xưởng dịch vụ 3S, quick services, phụ tùng - phụ kiện, cứu hộ VETC…). Đặc biệt, cuối tháng 12/2025, VETC đã chính thức đưa vào vận hành trung tâm cứu hộ toàn quốc 24/7, hiện sở hữu lượng xe cứu hộ lớn nhất cả nước với hơn 300 đầu xe, phủ tới 100% xã, phường. Kết quả đầu tư trên nhằm đảm bảo sự hiện diện rộng khắp các tỉnh để cung cấp dịch vụ toàn diện và trọn vòng đời cho khách hàng, phản ánh sự cam kết đầu tư dài hạn với khách hàng, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến mới của Tasco trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở nhóm xe năng lượng mới. Doanh nghiệp chính thức ra mắt thương hiệu Geely tại Việt Nam và phát triển nhanh hệ thống phân phối trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục mở rộng dải sản phẩm của Lynk & Co. Ở phân khúc xe sang, Volvo tiếp tục được củng cố vị thế với các dòng sản phẩm hybrid, plug-in hybrid và xe điện. Việc mở rộng danh mục theo nhiều phân khúc giúp Tasco tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo tiền đề cho các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm trong suốt vòng đời sở hữu và sử dụng xe.

Không gian trưng bày theo phong cách hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng tại showroom Tasco Auto Nguyễn Văn Trỗi

(ii) VETC – Digital Hub: Nền tảng số chuyên biệt phục vụ 100% khách hàng sở hữu và sử dụng xe ô tô

Song song với hạ tầng vật lý, nền tảng số của Tasco tiếp tục được củng cố thông qua VETC. Công ty đã triển khai kinh doanh những sản phẩm số đầu tiên phục vụ khách hàng của VETC như sản phẩm cứu hộ toàn quốc, sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, sản phẩm tài chính dùng trước trả sau. Trong năm 2025, VETC đạt 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ; duy trì 75% thị phần thu phí không dừng, kết nối 136 trạm và 765 làn cao tốc trên toàn quốc. Hệ thống xử lý bình quân 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày, cao điểm lên tới 2,3 triệu giao dịch/ngày, với tổng cộng hơn 700 triệu giao dịch trong năm. VETC hiện có 4,3 triệu khách hàng trên ứng dụng, trong đó 3 triệu khách hàng sử dụng ví VETC, và đang được mở rộng từ nền tảng ETC sang các dịch vụ như bãi đỗ xe, cảng hàng không, loyalty, cứu hộ và thanh toán.

(iii) Mảng bảo hiểm tăng trưởng đột phá, đạt những dấu mốc quan trọng: tổng phí bảo hiểm đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 141% so với năm trước, tương ứng hơn 1 triệu hợp đồng được khai thác trong năm. Chỉ sau hơn hai năm hoạt động, Bảo hiểm Tasco đã vươn lên nhóm 7 doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bảo hiểm xe cơ giới, với mạng lưới 35 chi nhánh trên toàn quốc.

(iv) Lĩnh vực tài chính, mở rộng các sản phẩm tài chính cho khách hàng: Tasco tiếp tục hợp tác với đối tác để hoàn thiện hệ sinh thái thông qua các giải pháp tài chính như Co-lending (cho vay ô tô), BNPL (mua trước trả sau) và thẻ Master Mobility Co-brand với những đặc quyền chuyên biệt cho khách hàng sở hữu và sử dụng xe ô tô. Tổng dư nợ cho vay mua xe đạt hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Việc đầu tư và nắm quyền chi phối tại DNP Holding là bước đi chiến lược của Tasco Investment là đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế, đồ gia.

(V) Mảng đầu tư (Investment): Hoạt động Đầu tư đã vào chu kỳ hiệu quả: các khoản đầu tư tại các đơn vị DNP đã đi vào giai đoạn tăng trưởng hiệu quả và đã được khẳng định rõ nét trong kết quả kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo. Việc DNP Holding chính thức trở thành công ty con từ cuối năm 2025 đã mở rộng thêm dư địa phát triển cho Tasco trong các lĩnh vực dịch vụ thiết yếu và bền vững như nước sạch, môi trường, vật liệu xây dựng, tiêu dùng. Năm 2025, doanh thu hợp nhất DNP đạt hơn 9.677 tỷ, tuy nhiên DNP Holding mới hợp nhất về Tasco từ tháng 12/2025, nên mới chỉ đóng góp khoảng 1.171 tỷ đồng doanh thu vào kết quả chung của hệ thống. Ngoài ra, ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, hai khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt tiếp tục duy trì hiệu quả khai thác, mang về 467 tỷ đồng doanh thu và hơn 282 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng trưởng 19% so với năm 2024.

(VI) Bất động sản dự kiến đóng góp quan trọng vào tăng trưởng lợi nhuận thời gian tới: Dự án Đô thị Việt Trì Legacy Lakeside (17,3 ha) tại trung tâm Phú Thọ đã khởi công 01/03/2026, dự án Chi Đông - Mê Linh (40 ha) đã có quy hoạch 1/500 điều chỉnh, đã giải phóng mặt bằng trên 63%, đang hoàn thiện pháp lý để triển khai cuối năm 2026. Với chủ trương và các nghị quyết tháo gỡ các dự án BT, công ty cũng sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý cho dự án Đơn Vị ở 1 - Xuân Phương (31,4 ha) trong thời gian tới.

Nhìn tổng thể, năm 2025 cho thấy Tasco đã đi thêm một bước trong quá trình hoàn thiện nền tảng hệ sinh thái, từ hạ tầng phân phối, dịch vụ hậu mãi, nền tảng số, bảo hiểm, tài chính đến đầu tư vào các dịch vụ thiết yếu, các cấu phần quan trọng đã được hình thành. Đây là cơ sở vững chắc tạo nền tảng cho quá trình tăng tốc cả về quy mô và hiệu quả trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

asco Auto Signature Nguyễn Văn Trỗi - showroom flagship cao cấp nhất theo chuẩn mực quốc tế do Tasco đầu tư, vừa được khai trương vào cuối tháng 3 vừa qua.

Định hướng năm 2026: Lấy công nghệ làm trọng tâm, tập trung khai thác hiệu quả hệ sinh thái, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả

Bước sang năm 2026, Tasco tiếp tục bám sát định hướng phát triển trở thành hệ sinh thái đầu tư lấy công nghệ làm nền tảng, kết nối hạ tầng giao thông – bảo hiểm – đầu tư cho dịch vụ thiết yếu và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở các nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, doanh nghiệp xác định trọng tâm năm nay là khai thác hiệu quả hệ sinh thái theo chiều sâu, tăng cường liên kết giữa các mảng hoạt động, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống.

Theo đó, Tasco sẽ cho ra mắt nền tảng số Tasco Mobility, đồng thời mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng VETC. Việc tích hợp dữ liệu giữa showroom, xưởng dịch vụ, CRM Auto, bảo hiểm, tài chính và các tiện ích số được xem là nền tảng để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và gia tăng hiệu quả khai thác hệ sinh thái. Công ty cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng AI, bản đồ số, số hóa quản trị nội bộ, My Tasco và hệ thống KPI/OKR nhằm tăng năng suất lao động, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Song song với công nghệ, Tasco tiếp tục đi sâu hơn vào chuỗi giá trị Mobility. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án lắp ráp trong nước (CKD), tối ưu nguồn cung khu vực ASEAN và tăng cường kết nối giữa showroom, xưởng dịch vụ, CRM, phụ tùng, quick service, cứu hộ và các dịch vụ hậu mãi, dịch vụ thanh toán, thẻ đồng thương hiệu và cho khách hàng vay chi tiêu các dịch vụ cho xe, nhằm kéo dài giá trị khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Với Tasco, đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào giao dịch bán xe sang mô hình khai thác giá trị trọn vòng đời sản phẩm và dịch vụ.

Mảng bảo hiểm được định vị bước vào chu kỳ tăng trưởng quy mô đi cùng nâng cao hiệu suất. Dịch vụ tài chính tiếp tục được phát triển với các giải pháp linh hoạt hơn cho người dùng ô tô.

Trong lĩnh vực đầu tư, Tasco tiếp tục tập trung vào các ngành dịch vụ thiết yếu, gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, trong đó có các dự án nước sạch Vùng 1, dự án Trảng Bàng, hoàn thiện thủ tục dự án nước sạch Vùng 2…

Lễ khởi công khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside của Tasco tại tỉnh Phú Thọ.

Với lĩnh vực bất động sản, tập trung triển khai dự án Việt Trì Legacy Lakeside; tốc độ, quyết liệt hoàn thành các thủ tục pháp lý tại các dự án Foresa Xuân Phương, Chi Đông… Với mảng bất động sản nghỉ dưỡng, tiếp tục vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác 2 khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế gồm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt. Khai thác tối ưu các tài sản của hệ thống, trong đó có Mercure Sơn Trà và Sandy Beach là 2 dự án đặc biệt, sở hữu những quỹ đất có bờ biển và địa hình đẹp nhất khu vực, kết hợp giữa đất dịch vụ và nghỉ dưỡng.