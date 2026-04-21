Động thái mới của 'bầu' Thuỵ tại Sacombank, cổ phiếu tăng vọt

Việt Linh
TPO - Cổ phiếu STB của Sacombank tăng mạnh trước thềm đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Ngân hàng này vừa bổ sung tài liệu cho phiên họp ngày mai, trong đó đáng chú ý có việc hủy tờ trình xin gia hạn tái cơ cấu. Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) chính thức ứng cử vào Hội đồng quản trị Sacombank.

Phiên giao dịch ngày 21/4 khép lại với việc VN-Index đảo chiều về dưới tham chiếu. Thị trường từ trạng thái hưng phấn buổi sáng chuyển sang bán mạnh về chiều. VN-Index có lúc vượt 1.860 điểm nhưng không giữ được đà, chốt phiên giảm hơn 3 điểm xuống 1.833 điểm.

Động lực chính trong nửa đầu phiên vẫn đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. VIC và VHM đồng loạt bứt tốc 4-6%, đóng góp hơn 20 điểm, kéo chỉ số đi lên rất nhanh chỉ sau hơn một giờ giao dịch. Tuy nhiên, ngay từ sớm, thị trường đã lộ trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi số mã giảm áp đảo, cho thấy dòng tiền không lan tỏa.

Áp lực chốt lời tăng mạnh sau đó khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm, kể cả nhóm trụ. VIC thu hẹp đà tăng còn khoảng 1,4%, VHM chỉ còn nhích nhẹ 0,5%. Khi lực đỡ suy yếu, VN-Index nhanh chóng “quay xe” trong phiên ATC.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức hơn 24.600 - 25.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 427 tỷ đồng, tạo thêm áp lực lên tâm lý.

sacombank.jpg
STB gây chú ý trong phiên 21/4.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu STB. Mã này có thời điểm tăng kịch trần lên 68.600 đồng sau thông tin Sacombank bổ sung tờ trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), trong đó có việc dự kiến ông Nguyễn Đức Thụy vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên, lực bán cuối phiên khiến STB hạ nhiệt, còn tăng khoảng 5,5% và đóng cửa ở mức 67.700 đồng, vẫn là mã tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng.

Đại hội cổ đông của Sacombank diễn ra vào vào ngày mai (22/4) tại Phú Thọ dự kiến sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tài liệu trình cổ đông vừa bổ sung bãi bỏ tờ trình về việc xin gia hạn. Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của ngân hàng này. Ngoài ra, ngân hàng này còn bổ sung tờ trình về việc đổi tên ngân hàng, dự kiến là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc.

Ngoài STB, nhóm ngân hàng nhìn chung phân hóa rõ. Một số mã như LPB, EIB, TCB giữ được sắc xanh, nhưng phần lớn cổ phiếu lớn như VCB, VPB, SHB, MBB lại điều chỉnh. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán trên diện rộng, nhiều mã giảm trên 2%.

Ở nhóm bất động sản, dù sắc đỏ chiếm ưu thế, VIC và VHM vẫn là hai trụ hiếm hoi giữ được đà tăng, cùng với một vài mã riêng lẻ như NVL hay SJS. Ngược lại, bất động sản khu công nghiệp giảm sâu với các mã như KBC, BCM, IDC, VGC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,63 điểm (0,2%), xuống 1.833,48 điểm. HNX-Index giảm 4,06 điểm (1,58%), xuống 253,27 điểm. UpCoM-Index giảm 0,26 điểm (0,2%), xuống 129,23 điểm.

#VN-Index #Chứng khoán #Thị trường #Vin #Sacombank

