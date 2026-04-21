Tỷ phú Trần Đình Long nói về việc đầu tư 'siêu dự án' sông Hồng

TPO - Ngày 21/4, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoà Phát - chia sẻ về lý do quyết định đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo ông Long, dự án này có vị trí “không thể đẹp hơn”, ông Long muốn cùng hàng trăm nghìn cổ đông góp một phần vào diện mạo Hà Nội.

Đầu tư do... vị trí không thể đẹp hơn

Ông Trần Đình Long đánh giá đây là "dự án rất hay”. Nhắc lại những gì đã chứng kiến ở Paris, Seoul hay dòng Hoàng Phố (Trung Quốc) - nơi từng rất bình thường vài chục năm trước nhưng sau đó trở thành biểu tượng phát triển, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hòa Phát cho rằng phát triển thành phố hai bên sông Hồng hoàn toàn có thể đi theo con đường đó.

“Đây là dự án rất là lớn, tầm nhìn 100 năm. Nếu làm được thì ngoài yếu tố về kinh tế, chúng tôi cũng rất tự hào đóng góp một phần rất nhỏ bé của mình vào thủ đô Hà Nội”, ông Long nói.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát chia sẻ về quyết định đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Điều khiến nhiều cổ đông băn khoăn là vì sao Hòa Phát chọn thời điểm thị trường bất động sản đang dư cung để tham gia một dự án lớn như vậy. Chủ tịch Hoà Phát lý giải dự án này có vị trí “không thể đẹp hơn”, mong muốn cùng hàng trăm nghìn cổ đông góp một phần vào diện mạo Hà Nội. Theo ông Long, nếu dự án thành hình, Thủ đô Hà Nội có thể đón 30-40 triệu lượt khách mỗi năm với hàng loạt công viên và không gian công cộng quy mô lớn.

“Tôi nghĩ rằng, lần này không làm được thì chắc không bao giờ có thể làm được vì có rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải di dời khoảng 200.000 hộ dân, chỉnh trang sông Hồng. Tôi cũng tham gia vào các cuộc họp đôi khi khó khăn thách thức cũng là hứng thú, động lực cho mình", ông Long bày tỏ.

Tham vọng thép ray đường sắt tốc độ cao

Tại đại hội, một trong những vấn đề lớn mà các cổ đông quan tâm đến hoạt động của Hoà Phát là dự án sản xuất thép ray đường sắt tốc độ cao khi nhiều tuyến đường sắt cao tốc của Việt Nam sẽ được xây dựng trong thời gian tới.

Tỷ phú Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp đã tính toán phương án đa dạng hóa sản phẩm nhằm giảm thiểu rủi ro. Sản xuất thép đường ray cường độ cao là một công nghệ cực kỳ khó, là thành quả của hàng trăm năm phát triển ngành thép. Trên thế giới hiện nay chỉ có khoảng 2-3 hãng (chủ yếu ở Đức và Áo) sản xuất được máy móc để làm loại thép này. Ngay cả Trung Quốc dù sản xuất hơn nửa sản lượng thép thế giới cũng chỉ có rất ít máy móc đạt chuẩn của các hãng hàng đầu.

“Tôi đã quyết định chọn những đơn vị cung cấp thiết bị uy tín nhất từ châu Âu, đồng thời định hướng phát triển sâu hơn vào công nghệ thép chế tạo để làm bánh xe và trục tàu hỏa để đi trọn vẹn chuỗi giá trị của ngành đường sắt”, ông Long cho hay.

Hiện, nhiều doanh nghiệp đang bày tỏ mong muốn tham gia sản xuất thép, trên thị trường, thép giá rẻ từ Trung Quốc vẫn xuất mạnh sang Việt Nam gây áp lực cạnh tranh. Ở góc độ thị trường, Chủ tịch Hòa Phát cho biết "không ngại khi cạnh tranh".

Ông Trần Đình Long nói về sản xuất thép ray đường sắt tốc độ cao.

Với 300.000 cổ đông, Hoà Phát hiện là doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất sàn chứng khoán, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết “rất choáng” khi biết số lượng này. Tại đại hội, một cổ đông nêu ý kiến việc nắm giữ cổ phiếu HPG thời gian dài gần đây chỉ “hòa nhiều hơn phát”.

Trả lời nội dung này, ông Trần Đình Long cho rằng biến động giá cổ phiếu là yếu tố khách quan, phụ thuộc vào diễn biến thị trường. Ban lãnh đạo không bao giờ khuyến nghị cổ đông mua hay bán cổ phiếu, bởi nếu đưa ra lời khuyên trong bối cảnh giá giảm rất dễ bị hiểu sai là “lùa gà” còn khuyên bán mà giá lên lại bảo tôi "bán chui" hay làm mất tiền của mọi người.

