Lâm Đồng thúc đẩy văn hóa đọc, hướng tới xã hội học tập

Thái Lâm

Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Lâm Đồng là dịp tôn vinh giá trị của sách, đồng thời kêu gọi các cấp, ngành và người dân cùng chung tay xây dựng thói quen đọc sách bền vững.

Ngày 21/4, tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Quang cảnh lễ phát động.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo một số phường, xã, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan báo chí, đơn vị phát hành sách cùng doanh nghiệp liên quan.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách năm nay diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: tặng sách, giao lưu tác giả, tọa đàm chuyên đề, trải nghiệm STEM, rèn luyện kỹ năng đọc và các chương trình tương tác dành cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khẳng định vai trò của tri thức trong phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Ông Hùng cho biết, những năm qua, công tác phát triển văn hóa đọc tại Lâm Đồng được triển khai tương đối đồng bộ. Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố; thư viện trường học được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, mô hình xe thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" đã phát huy hiệu quả khi đưa sách đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình như tủ sách cộng đồng, tủ sách pháp luật, tủ sách lớp học được nhân rộng, góp phần tạo không gian đọc tại cơ sở. Công tác xã hội hóa và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh với việc phát triển thư viện số, sách điện tử, sách nói.

Tuy nhiên, ông Hùng thẳng thắn nhìn nhận thói quen đọc sách của một bộ phận người dân chưa bền vững; khoảng cách tiếp cận tri thức giữa đô thị và nông thôn vẫn còn. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động thư viện chưa đồng bộ, chưa khai thác hết tiềm năng.

Học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia ngày hội.

Từ thực tế đó, ông Hùng kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền về văn hóa đọc; đầu tư hệ thống thư viện theo hướng hiện đại; phát huy vai trò của ngành giáo dục trong hình thành thói quen đọc sách cho học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích mỗi người dân chủ động đọc sách như một nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Trước đó (ngày 20/4), Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, kết hợp triển lãm trưng bày sách, thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Với chủ đề “Công an Lâm Đồng theo lời Bác dạy, đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, chính quy hiện đại, vì Đảng, vì dân”, hoạt động nhằm khơi dậy phong trào đọc sách, xây dựng thói quen học tập suốt đời trong toàn lực lượng.

Đại tá Trần Văn Mười phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò của sách trong rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới; đồng thời đề ra 4 yêu cầu trọng tâm về đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, đa dạng hình thức đọc và gắn việc đọc với phục vụ Nhân dân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao tặng sách cho 15 đơn vị công an cơ sở; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về Ngày Sách và Văn hóa đọc, trao thưởng cho 10 cán bộ, chiến sĩ xuất sắc; đồng thời mở không gian triển lãm với hàng trăm đầu sách phục vụ nghiên cứu, học tập.

