PGBank báo lãi Quý I/2026 tăng gần 3 lần, đạt 275,7 tỷ đồng, hoàn thành 20% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 khởi sắc với lợi nhuận trước thuế tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt 275,7 tỷ đồng. Tăng trưởng thu nhập, cải thiện cơ cấu nguồn thu và kiểm soát rủi ro hiệu quả đang tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 86.711 tỷ đồng, duy trì quy mô ổn định. Huy động vốn thị trường 1 đạt 47.035 tỷ đồng, cho thấy nền tảng hoạt động của ngân hàng tiếp tục được củng cố theo hướng an toàn và bền vững.

Điểm nhấn nổi bật trong quý là sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả kinh doanh. Thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 609 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 275,7 tỷ đồng, tăng 187,2% so với cùng kỳ (tương đương gần gấp 3 lần), đồng thời hoàn thành gần 20% kế hoạch năm 2026.

Cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển biến tích cực khi nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh. Trong quý I/2026, thu ngoài lãi đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng ghi nhận sự gia tăng thu nhập từ hoàn nhập dự phòng nhờ thu hồi một số khoản nợ khó đòi.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần đạt 424 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9%, phản ánh định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ của ngân hàng.

Về chất lượng tài sản, PGBank tiếp tục duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,44%, nằm trong ngưỡng an toàn, cho thấy hiệu quả của chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng và bền vững.

Song song với hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, PGBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và phát triển các nền tảng ngân hàng số. Các dự án trọng điểm như ngân hàng hợp kênh, hệ thống tích hợp và các giải pháp số hóa đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Kết quả đạt được trong quý đầu năm được đánh giá là tiền đề quan trọng để PGBank hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2026 theo định hướng tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và giá trị mang lại cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.