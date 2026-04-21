Cung ứng điện mùa nắng nóng: 'Liệu cơm gắp mắm' trước áp lực kép

TPO - Năm nay, nắng nóng đến sớm trong khi El Nino có khả năng quay trở lại từ giữa năm khiến nguồn nước suy giảm, đặt hệ thống điện vào trạng thái chịu áp lực ngay từ đầu mùa khô. Cùng với đó, chi phí than, khí và LNG (khí thiên nhiên hoá lỏng) tăng cao khiến việc đảm bảo cung ứng điện phải được tính toán một cách linh hoạt và chặt chẽ hơn.

Phụ tải lập kỷ lục

Dù chưa bước vào cao điểm nhưng hệ thống điện đã sớm bộc lộ trạng thái căng thẳng. Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) - Bộ Công Thương, nền nhiệt năm nay tăng cao ngay từ tháng 3-4 và dự báo sẽ gay gắt nhất trong giai đoạn tháng 6-8. Đáng chú ý, hiện tượng El Nino có khả năng quay trở lại từ giữa năm khiến lượng mưa và dòng chảy về các hồ thủy điện suy giảm so với trung bình nhiều năm.

Hệ thống điện quốc gia năm nay sớm ghi nhận công suất cực đại lên tới 52.225 MW vào 15h25 ngày 8/4, mức cao nhất từ đầu năm. Sản lượng điện toàn quốc trong ngày đạt 1.092,1 triệu kWh, cũng là kỷ lục mới từ trước đến nay. Sự cộng hưởng giữa thời tiết và phụ tải đang đẩy hệ thống điện áp lực. NSMO dự báo nhu cầu điện năm nay có thể tăng khoảng 10-12%, trong khi các nguồn điện giá rẻ đặc biệt là thủy điện lại chịu ràng buộc lớn hơn về nước.

El Nino diễn ra trong mùa hè năm nay dự báo sẽ tác động đến nguồn nước của các nhà máy thủy điện.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho biết, mùa khô năm 2026 khó khăn hơn so với thông lệ khi các dấu hiệu El Nino đã xuất hiện sớm từ đầu năm.

Để ứng phó với El Nino, ông Ngọc cho hay nhà máy đã chủ động tích nước từ sớm, đồng thời chuyển sang phương thức vận hành linh hoạt hơn. "Thay vì phát điện đều theo sản lượng như kế hoạch mọi năm, Trị An ưu tiên huy động vào các khung giờ cao điểm khi hệ thống cần, còn lại giữ nước để đảm bảo cân đối dài hạn. Các tổ máy được duy trì trạng thái sẵn sàng cao, có thể tăng công suất trong thời gian rất ngắn để bù đắp biến động phụ tải", ông Ngọc cho hay.

Giá than, khí tăng mạnh, doanh nghiệp vận hành ra sao?

Không chỉ thủy điện, các nhà máy nhiệt điện đang gặp áp lực không nhỏ khi giá nhiên liệu đầu vào tăng vọt do tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông. Giá than, khí và đặc biệt là LNG biến động mạnh theo thị trường quốc tế khiến chi phí phát điện của các doanh nghiệp tăng lên đáng kể.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Thanh - Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - cho biết, nhu cầu sử dụng khí của các nhà máy điện Phú Mỹ hiện ở mức khoảng 10-11 triệu m³/ngày. Trong khi đó, nguồn khí nội địa tại một số khu vực đang có dấu hiệu suy giảm buộc các nhà máy phải tính đến phương án bổ sung LNG nhập khẩu. Đây là xu hướng không thể tránh nhưng đi kèm là chi phí cao hơn và phụ thuộc trực tiếp vào biến động thị trường năng lượng toàn cầu.

“Hiện nay chúng tôi vẫn ưu tiên sử dụng khí trong nước, song khi LNG được đưa vào nhiều hơn, chi phí phát điện sẽ tăng lên đáng kể”, ông Thanh nói.

Giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực đến hoạt động sản của các nhà máy nhiệt điện.

Để đảm bảo cung ứng điện cho mùa hè năm nay, ông Thanh cho hay, Nhiệt điện Phú Mỹ đang rà soát toàn bộ thiết bị, đẩy sớm các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất khi hệ thống cần huy động. Song song với đó, nhà máy tối ưu chế độ vận hành để giảm tiêu hao nhiên liệu, đặc biệt trong các thời điểm giá khí tăng mạnh. .

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 cho biết, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao và phụ tải dự báo tăng mạnh, tổng công ty đã xây dựng các kịch bản vận hành theo nhiều tình huống khác nhau, trong đó ưu tiên cao nhất là đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy; chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn than, khí ổn định, hạn chế sự cố để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống.

NSMO đề xuất điều chỉnh linh hoạt vận hành các hồ thủy điện trong mùa khô 2026 (từ tháng 4 đến hết tháng 8), theo hướng giảm huy động vào giờ thấp điểm ban đêm và buổi trưa, đồng thời hạn chế xả nước hạ du trong các ngày cuối tuần, ngày lễ nhằm ưu tiên tích nước phục vụ cao điểm nắng nóng...

