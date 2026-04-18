Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Chuyển đổi xanh là nền tảng của mọi quyết sách

TPO - Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng đi kèm thách thức môi trường ngày càng lớn, Đà Nẵng lựa chọn chuyển đổi xanh như một hướng đi mang tính bắt buộc để phát triển bền vững. Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Xanh” không chỉ là mục tiêu, mà phải trở thành nền tảng trong mọi quyết sách, nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và định vị lại thương hiệu đô thị trong giai đoạn mới.

- Đà Nẵng nhìn nhận chuyển đổi xanh đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển của thành phố, thưa ông?

- Đà Nẵng xác định rất rõ; chuyển đổi xanh không phải là một lựa chọn mang tính phong trào, mà là con đường phát triển bắt buộc của thành phố trong giai đoạn mới. Với một đô thị biển, một trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung, nếu phát triển mà không đặt yếu tố xanh làm nền tảng, thì sớm muộn cũng sẽ gặp giới hạn về môi trường, hạ tầng, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn.

Chúng tôi nhìn chuyển đổi xanh không chỉ dưới góc độ bảo vệ môi trường, mà rộng hơn là tái cấu trúc mô hình phát triển. Tức là phát triển kinh tế phải đi cùng với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và tạo ra một không gian sống tốt hơn cho người dân. Nói cách khác, xanh không đứng ngoài chiến lược phát triển, mà chính là điều kiện để Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, bền hơn và có chất lượng hơn.

Tôi cho rằng, với Đà Nẵng, chuyển đổi xanh còn là câu chuyện về bản sắc phát triển. Thành phố này đã được định vị là đô thị đáng sống; bây giờ, chúng tôi muốn đi xa hơn, đó là một đô thị đáng sống vì phát triển có trách nhiệm, có tầm nhìn dài hạn và biết gìn giữ các giá trị môi trường cho các thế hệ sau. Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đặt mục tiêu phát triển Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh.

Du lịch xanh là điểm mạnh của Hội An. Trong ảnh khu rừng dừa bảy mẫu là điểm đến hút khách du lịch.

- Thời gian qua, thành phố đã cụ thể hóa chuyển đổi xanh bằng những chính sách, chương trình hay mô hình nào nổi bật?

Đà Nẵng không bắt đầu chuyển đổi xanh từ những tuyên bố gần đây, mà đã đi theo hướng này từ khá sớm. Thành phố đã kiên trì triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, và đến giai đoạn 2021-2030 tiếp tục cụ thể hóa bằng các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình rõ ràng hơn. Song song với đó là Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên thực tế, chuyển đổi xanh đang được triển khai trên nhiều mặt: Từ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường nước, phát triển không gian xanh đô thị, đến thúc đẩy khu công nghiệp sinh thái, du lịch xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và từng bước chuyển dịch sang các mô hình kinh tế tuần hoàn. Điều quan trọng là thành phố đang chuyển từ cách làm theo từng mảng rời rạc sang cách tiếp cận đồng bộ hơn, tức là gắn xanh với quy hoạch, với đầu tư, với hạ tầng, với sản xuất và với lối sống đô thị.

Tôi muốn nhấn mạnh: Chuyển đổi xanh ở Đà Nẵng không dừng ở việc “làm một vài mô hình xanh”, mà đang hướng tới xây dựng cả một hệ sinh thái phát triển xanh. Đó mới là bước chuyển về chất, và cũng là điều tạo nên dấu ấn riêng của thành phố.

Làng rau Trà Quế, Hội An Tây, TP. Đà Nẵng

- Vì sao Đà Nẵng chọn chuyển đổi xanh là hướng đi ưu tiên trong khi vẫn phải bảo đảm tăng trưởng kinh tế?

Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không nên đặt câu hỏi theo hướng “chọn tăng trưởng hay chọn môi trường”, vì đó là cách tiếp cận cũ. Vấn đề của các địa phương bây giờ không phải là có làm xanh hay không, mà là làm xanh sớm hay muộn, làm bài bản hay đối phó. Địa phương nào chậm chuyển đổi thì địa phương đó sẽ đối mặt với chi phí cao hơn, rủi ro lớn hơn và sức cạnh tranh thấp hơn.

Đà Nẵng ưu tiên chuyển đổi xanh vì chúng tôi muốn bảo đảm một nền tăng trưởng có chất lượng. Một môi trường đầu tư tốt hôm nay không chỉ là thủ tục nhanh hay hạ tầng thuận lợi, mà còn là chất lượng môi trường, là định hướng phát triển bền vững, là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường và của các nhà đầu tư. Khi thế giới chuyển mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển ít phát thải, thì địa phương nào đi trước sẽ có lợi thế trước.

Nói một cách ngắn gọn, Đà Nẵng không lựa chọn giữa kinh tế và môi trường; chúng tôi lựa chọn một mô hình tăng trưởng mà trong đó môi trường là nền tảng của tăng trưởng. Đó không chỉ là yêu cầu phát triển bền vững, mà còn là bài toán rất thực tế về năng lực cạnh tranh của thành phố trong 10 năm tới. Tinh thần này cũng phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

- Thành phố đang làm gì để doanh nghiệp và người dân trở thành chủ thể của chuyển đổi xanh, thưa ông?

Chúng tôi xác định rất rõ; chuyển đổi xanh không thể thành công nếu chỉ là nỗ lực của chính quyền. Chính quyền có thể ban hành cơ chế, đầu tư hạ tầng, dẫn dắt chính sách, những người quyết định chiều sâu và độ bền của quá trình này chính là doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng chú trọng chuyển đổi xanh, xem chuyển đổi xanh là nền tảng của mọi quyết sách.

Với doanh nghiệp, định hướng của thành phố là tạo điều kiện để doanh nghiệp thấy rằng chuyển đổi xanh không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để nâng cấp công nghệ, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới. Với người dân, mục tiêu không chỉ là tuyên truyền nhận thức, mà là làm sao để lối sống xanh trở thành lựa chọn tự nhiên, thuận tiện và có ích trong đời sống hằng ngày: Từ phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm nhựa dùng một lần, đến lựa chọn phương thức tiêu dùng và di chuyển thân thiện với môi trường.

Tôi nghĩ, thước đo thành công cuối cùng của chuyển đổi xanh không phải là chúng ta ban hành bao nhiêu văn bản, mà là xanh có trở thành hành vi thường ngày của xã hội hay không. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, khi người dân tự giác thay đổi, khi cộng đồng xem bảo vệ môi trường là một phần của văn minh đô thị, thì lúc đó chuyển đổi xanh mới thực sự đi vào thực chất.

- Đà Nẵng đã cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng về chuyển đổi xanh ra sao?

Tinh thần lớn của Đại hội XIV là rất rõ: phát triển đất nước nhanh nhưng phải bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xã hội số và thân thiện với môi trường. Với Đà Nẵng, việc cụ thể hóa tinh thần đó không dừng ở tuyên bố định hướng, mà đã được đưa vào quy hoạch, chương trình hành động và lựa chọn ưu tiên phát triển của thành phố.

Cụ thể, thành phố đã tích hợp mạnh hơn các mục tiêu xanh trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chương trình, đề án liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, đô thị sinh thái, hạ tầng bền vững và tổ chức không gian phát triển theo hướng hiện đại hơn, tiết kiệm tài nguyên hơn và thân thiện môi trường hơn. Nghị quyết 06/NQ- HĐND ngày 27/02/2026 đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố; còn Quy hoạch thành phố được phê duyệt cũng đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh.

Điều quan trọng là Đà Nẵng không tiếp cận chuyển đổi xanh như một nhiệm vụ đơn ngành, mà như một yêu cầu mới của quản trị phát triển. Tức là mọi quyết sách lớn của thành phố trong thời gian tới đều phải trả lời được câu hỏi: quyết sách đó có làm cho thành phố xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn hay không. Đó chính là cách cụ thể hóa tinh thần Đại hội bằng hành động của địa phương.

Các cán bộ trẻ Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm hàng chục năm qua nỗ lực chăm sóc san hô dưới đáy biển, tái tạo lá phổi xanh của đại dương.

- Chuyển đổi xanh sẽ mở ra những cơ hội gì cho Đà Nẵng?

Tôi cho rằng, cơ hội lớn nhất của chuyển đổi xanh là giúp Đà Nẵng nâng cấp mô hình tăng trưởng và tái định vị thương hiệu phát triển của mình. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị ngày càng mạnh, một thành phố muốn đi lên bền vững không thể chỉ dựa vào tốc độ, mà phải dựa vào chất lượng. Chất lượng ở đây bao gồm chất lượng môi trường, chất lượng hạ tầng, chất lượng đầu tư và chất lượng sống.

Nếu đi đúng hướng, chuyển đổi xanh sẽ mở ra cho Đà Nẵng cơ hội thu hút mạnh hơn các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, năng lượng sạch, logistics xanh, du lịch bền vững và dịch vụ đô thị hiện đại. Đồng thời, nó cũng tạo ra dư địa để thành phố giảm áp lực môi trường, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và củng cố sức hấp dẫn của một đô thị biển đáng sống.

Tôi tin rằng, về lâu dài, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là một nhiệm vụ phát triển của Đà Nẵng, mà sẽ trở thành một lợi thế chiến lược của Đà Nẵng. Nếu làm tốt, xanh sẽ trở thành một “thương hiệu phát triển” mới của Đà Nẵng: không phát triển bằng mọi giá, mà phát triển có chọn lọc, có bản sắc và có tương lai.

- Xin cảm ơn ông!