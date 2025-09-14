Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Thu gom 130kg rác dưới đáy biển Cù Lao Chàm

Hoài Văn
TPO - Các kỹ sư trẻ lặn sâu dưới đáy biển thu gom cả trăm kg rác thải, trong đó chủ yếu từ hoạt động khai thác thủy sản (ngư lưới cụ hỏng), rác thải từ hoạt động du lịch (kính lặn, ống thở, vỏ lon, vỏ chai), rác thải từ thượng nguồn (lốp xe, bao tải)...

Ngày 14/9, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm cho biết, đơn vị vừa triển khai "Chiến dịch thu gom rác thải và bắt sao biển gai" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

bat-sao-bien-don-rac-o-cu-lao-cham.jpg
Cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm lặn sâu xuống đáy biển thu gom rác thải và bắt sao biển gai.

Hoạt động được triển khai tại các vùng rạn tại khu vực Hòn Lá, Bãi Bắc, Bãi Làng, Bãi Xếp, Bãi Tra-Nần, Hòn Mồ.

Các kỹ sư trẻ đã lặn sâu hàng chục mét dưới đáy biển để bắt sao biển gai và thu gom rác, lưới ma tại các vùng rạn san hô.

bat-sao-bien.jpg
chien-dich-thu-gom-rac-o-bien-cu-lao-cham.jpg
rac-duoc-dua-len-tu-duoi-day-bien.jpg
lan-bat-sao-bien-6500.jpg
Thu gom cả trăm kg rác thải dưới đáy biển.

Kết quả, tổng khối lượng rác thu gom: gần 130kg, thành phần rác thải chủ yếu từ hoạt động khai thác thủy sản (ngư lưới cụ hỏng); rác thải từ hoạt động du lịch (kính lặn, ống thở, vỏ lon, vỏ chai); rác thải từ thượng nguồn (lốp xe, bao tải,…). Ngoài ra, thu bắt 18 cá thể sao biển gai - loài gây hại cho các rạn san hô.

Hoạt động nhằm đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2025.

Hoài Văn
#Cù Lao Chàm #thu gom rác biển #bảo vệ san hô #sao biển gai #môi trường biển #chiến dịch môi trường #bảo tồn biển

