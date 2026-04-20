Cần Thơ:

Nhà máy đốt rác 'khát' rác

Cảnh Kỳ
TPO - Từ khi hoạt động, Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Cần Thơ bình quân tiếp nhận 487 tấn rác/ngày. Tuy nhiên, từ sau ngày 10/4 đến nay, lượng rác tiếp nhận giảm còn 425 tấn/ngày nên nhà máy xin được cấp thêm khoảng 40 tấn/ngày để duy trì hoạt động bình thường.

Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ vận hành đốt rác phát điện từ cuối năm 2018, tổng mức đầu tư 1.057 tỷ đồng. TP. Cần Thơ trả chi phí xử lý rác hơn 362.600 đồng/tấn (chưa gồm thuế VAT) phí xử lý tro bay, được điều chỉnh từ năm thứ 6 vận hành.

Nhà máy đốt rác phát điện ở xã Trường Xuân, Cần Thơ.

Doanh nghiệp đầu tư và vận hành nhà máy đốt rác cho biết, nhà máy có hệ thống lò đốt rác sinh hoạt công suất 400 tấn/ngày đêm, hệ thống xử lý nước rỉ rác 200m3/ngày đêm. Do vậy, lượng rác được phép tiếp nhận khoảng 600 tấn/ngày. Lũy kế tới tháng 4 này, nhà máy đã xử lý hơn 1,2 triệu tấn, phát điện đạt gần 411 triệu kW.

Bình quân lượng rác nhà máy tiếp nhận 487 tấn/ngày. Tuy nhiên, từ sau ngày 10/4 vừa qua, rác tiếp nhận vào nhà máy giảm còn 425 tấn/ngày. Do vậy, nhà máy này kiến nghị Cần Thơ xin cấp thêm khoảng 40 tấn/ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ, hiện thành phố phát sinh 1.800 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Việc thu gom, vận chuyển, tập kết rác thời gian qua ở một số nơi chậm trễ, người dân bức xúc.

Cần Thơ có khoảng 19 đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và 5 nhà máy, khu xử lý rác. Bên cạnh đó, có khoảng 30 bãi rác đang hoạt động, tổng lượng thu gom khoảng 157 tấn/ngày, tổng lượng rác đang tồn đọng khoảng 100.000 tấn.

Tổng lượng rác đang tồn đọng tại Cần Thơ khoảng 100.000 tấn.

Ông Trần Phú Lộc Thành - Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ - cho biết, thành phố đang kêu gọi đầu tư thêm 2 nhà máy xử lý rác, đầu tư điểm trung chuyển rác ở phường Long Tuyền, với khả năng tập kết gần 500 tấn/ngày. Năm 2026, UBND thành phố đã giao Sở NN&MT chuẩn bị đầu tư một điểm trung chuyển rác hiện đại, nhằm giải quyết bài toán tập kết rác cho các phường trung tâm. Cần Thơ cũng trao quyền cho các xã, phường được đấu thầu chọn đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

#nhà máy rác #Cần Thơ #xử lý rác #đốt rác #phát điện #bảo vệ môi trường #đầu tư

