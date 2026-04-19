Đà Nẵng - điểm đến ngày một xanh hơn

TPO - Đà Nẵng không chỉ được du khách biết đến nhờ sự năng động, nhiều cảnh quan, con người dễ mến mà những năm gần đây còn nổi lên như một điểm đến xanh. Nhiều mô hình lưu trú bền vững, giảm thiểu rác thải không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với khách du lịch mà còn xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện môi trường.

Nói không với túi ni lông

Đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp), hòn đảo mà bất kỳ du khách nào trước khi đặt chân đến đều được nhắc nhở không dùng túi ni lông, không được xả rác bừa bãi, hãy dùng những vật dụng thân thiện với môi trường. Ra đảo, du khách lần nữa ngạc nhiên khi người dân đi chợ xách theo giỏ nhựa, đựng đồ bằng rổ rá, túi giấy, túi lưới mang về nhà. Từ em nhỏ đến cụ già đều ý thức được chiếc túi bóng, ống hút nhựa, vỏ chai… nguy hại đến môi trường nhường nào. Và dĩ nhiên, từng con đường, ngõ nhỏ ở đảo cũng chẳng dễ gì thấy rác.

Du khách quốc tế dùng túi thân thiện môi trường khi ra đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Marvin (du khách Canada) tới bến Cửa Đại để lên thuyền ra đảo, trên tay cầm theo chiếc túi thân thiện với môi trường vừa mới mua, ông bày tỏ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc không dùng túi ni lông khi đến Cù Lao Chàm. Thử tưởng tượng mỗi du khách chỉ cầm một chiếc túi bóng thôi, thì mỗi ngày hòn đảo sẽ hứng chịu thêm bao nhiêu rác khó phân hủy. Tôi rất thích điểm đến này vì mọi người biết tôn trọng và gìn giữ môi trường sống, hình ảnh của mình trong mắt du khách”.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - cho hay, kể từ năm 2009, đảo Cù Lao Chàm bắt đầu nói không với túi ni lông, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Sau đó triển khai cơ sở phục hồi tài nguyên (MRF). Đây là địa điểm diễn ra quá trình tái chế, biến rác thành sản phẩm hữu ích như nước rửa chén, nước lau sàn.

Trạm MRF này cũng giảm áp lực đáng kể cho việc xử lý rác thải. Hai năm qua, MRF đã phân loại và xử lý hơn 12,6 tấn rác thải hữu cơ. Không chỉ vậy, ở đảo còn diễn ra rất nhiều hoạt động dọn sạch bãi biển, lặn biển làm sạch đáy biển, giải cứu san hô… gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách.

Cù Lao Chàm hướng đến điểm đến xanh.

Không chỉ ở xã Tân Hiệp, mà ở các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây… cũng triển khai nhiều mô hình du lịch không rác. Hành trình làm xanh điểm đến lan tỏa đến cả cộng đồng du khách. Cứ mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần, hàng chục du khách quốc tế tham gia nhóm Trash Hero Da Nang năng nổ đi khắp thành phố, cầm theo bao, kẹp cặm cụi nhặt rác làm sạch từng tuyến đường, bãi biển… Hàng chục, hàng trăm kg rác thu về, trả lại màu xanh cho thành phố.

Đẩy mạnh du lịch sinh thái

Bán đảo Sơn Trà được ví như lá phổi giữa lòng Đà Nẵng, với núi, cây xanh và hệ sinh vật phong phú. Thành phố chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với giáo dục môi trường như ngắm voọc chà vá, trekking, du lịch thể thao, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường… Mục tiêu là đưa Sơn Trà trở thành điểm đến tiêu biểu cho mô hình du lịch xanh của Việt Nam.

Rừng dừa Bảy Mẫu hấp dẫn du khách đến tham quan bằng thuyền thúng.

Trong khi đó, rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An lại được khai thác mạnh mẽ tour tham quan rừng dừa kết hợp dọn rác. Từ chiếc thúng nhỏ, du khách đi khắp “Nam bộ thu nhỏ” giữa lòng miền Trung. Thấy vỏ chai, túi bóng, rác bẩn trên mặt nước hay vướng ở gốc cây, họ liền nhặt và cho vào túi đem lên bờ tập kết. Nhờ vậy mà điểm đến đón nườm nượp du khách mỗi ngày, nhất là trong mùa hè lúc nào cũng sạch đẹp.

Không riêng hai nơi này, những điểm đến sinh thái khác cũng xây dựng nhiều tour nhặt rác, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động đến thiên nhiên để hút khách.

Chiến lược cốt lõi của du lịch

Hành trình xanh của Đà Nẵng không thể vắng mặt sự đóng góp, thay đổi từ các cơ sở lưu trú. Nhiều khách sạn, resort triển khai mô hình lưu trú xanh, kinh doanh du lịch bền vững mang lại hiệu quả rõ nét, như tăng trưởng lượng đặt phòng, tăng doanh thu, giảm chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí năng lượng và xử lý rác thải.

Chuyển đổi xanh trong du lịch là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài của Đà Nẵng.

Đại diện Furama Resort & Villas (phường Ngũ Hành Sơn) cho hay, cơ sở xây dựng một môi trường xanh từ cảnh quan cho tới những vật dụng thông thường nhất. Trong các phòng nghỉ, hội trường, khách sạn đều dùng chai thuỷ tinh thay chai nhựa, ống hút giấy thay ống hút nhựa. Đồ đạc được đựng trong các túi giấy.

Nhờ vậy, nơi này giảm hơn 16.000 chai nhựa mỗi năm. Furama cũng triển khai các chương trình trồng cây, bảo tồn sinh thái và gắn kết cộng đồng địa phương để kiến tạo du lịch xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt còn đầu tư đồng bộ vào hạ tầng và giải pháp thực tiễn như nhà máy nước nội khu nhằm loại bỏ nhựa dùng một lần, chuyển đổi dần sang phương tiện điện và triển khai hệ thống năng lượng mặt trời trên toàn khu.

﻿ ﻿ Du khách quốc tế dọn rác, làm sạch Đà Nẵng.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (VHTT&DL) - chia sẻ, Đà Nẵng được Tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ bình chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách “26 điểm đến nên ghé thăm năm 2026”. Đó là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển du lịch cân bằng giữa thiên nhiên - nghỉ dưỡng - văn hóa bản địa - trải nghiệm hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập, quy mô không gian du lịch được mở rộng, hệ giá trị văn hóa - sinh thái được làm giàu, Đà Nẵng đang được nhìn nhận là điểm sáng trong hành trình chuyển đổi xanh của cả nước. Thành phố không chỉ kế thừa nền tảng du lịch hiện đại, năng động mà còn tiếp nối tinh thần bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững.

“Xuất phát từ định hướng đó, ngành du lịch xác định chuyển đổi xanh trong du lịch trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây không phải là lựa chọn mang tính phong trào, mà là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài”, ông Sơn nói.

Hiện tại, Sở VHTT&DL đang tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí Du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC), nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chứng nhận bền vững quốc tế.