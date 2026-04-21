'Chuyển đổi xanh là yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn'

TPO - Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và áp lực phát triển đô thị, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Với mong muốn thúc đẩy chuyển đổi xanh ở TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung, sáng 21/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và môi trường”.

Tại Việt Nam, định hướng chuyển đổi xanh đã được xác lập rõ trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và các chương trình hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị xanh đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thúc đẩy chuyển đổi xanh như: Công suất năng lượng tái tạo tăng mạnh, nhiều địa phương đẩy mạnh xử lý rác thải, nước thải theo hướng thân thiện môi trường, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn...

Nhận thức của người dân lối sống xanh cũng ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong giới trẻ. Đó là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình chuyển đổi xanh vẫn còn nhiều thách thức, từ nguồn lực tài chính, công nghệ đến tính đồng bộ trong chính sách và năng lực triển khai.

Ông Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại hội thảo.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đà Nẵng không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp hài hòa giữa biển, núi và sông, mà còn bởi con người thân thiện, năng động và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Chính những yếu tố đó đã tạo nên nền tảng quan trọng để thành phố tiên phong trong hành trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Những năm qua, Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận như phát triển hạ tầng đô thị thông minh, thúc đẩy năng lượng sạch, cải thiện chất lượng môi trường sống và xây dựng hình ảnh “thành phố đáng sống”.

"Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng đang đối mặt với không ít áp lực: quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường cục bộ, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tác động của thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt", nhà báo Phùng Công Sưởng nhìn nhận.

Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh do Báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức với kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối tri thức, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của thành phố.

Đây không chỉ là nơi các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những mô hình hiệu quả, mà còn là cơ hội để tiếp nhận các luận cứ khoa học, gợi mở chính sách và sáng kiến phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi xanh của thành phố.

"Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố đáng sống, điểm đến hấp dẫn, năng động của khu vực, không chỉ về kinh tế mà còn ở tầm nhìn phát triển xanh và bền vững”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và các đại biểu tham quan gian hàng xanh.

Là cơ quan ngôn luận của giới trẻ - những người đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh, những năm qua, báo Tiền Phong đã chủ động tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về môi trường, biến đổi khí hậu nhằm kết nối các bên liên quan và thúc đẩy giải pháp hiệu quả, có thể kể đến như: Cuộc thi Giấc Mơ Xanh với sự tham gia của hơn 20.000 học sinh, sinh viên, các hội nghị về tập huấn phân loại rác tại nguồn, các hội thảo, tọa đàm về kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, giao thông xanh, an ninh nguồn nước…

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy hành động và kết nối các nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, chuyển đổi xanh là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và quyết tâm cao. Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay nguồn lực, mà còn là câu chuyện của tầm nhìn, của sự đồng thuận và của trách nhiệm với các thế hệ tương lai.

"Với vai trò là đơn vị tổ chức, Báo Tiền Phong cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, truyền thông mạnh mẽ để các sáng kiến xanh được lan tỏa và nhân rộng trong xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.