Sáng mai diễn ra hội thảo thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Đà Nẵng

TPO - Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh" do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức sáng mai (21/4).

Việt Nam rất coi trọng định hướng chuyển đổi xanh. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026-2030) lần đầu tiên đề cập chính thức, có hệ thống và toàn diện về các khái niệm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, xác định là trọng tâm của phương thức sản xuất mới chất lượng cao.

Đối với Đà Nẵng, chuyển đổi xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường”, phát triển đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, UBND TP. Đà Nẵng ban hành đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, đồng thời, ban hành kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện đề án với hơn 70 nhiệm vụ tương ứng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố cũng chủ động hợp tác thu hút các nguồn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của các ngành, các địa phương.

Với việc triển khai đề án, Đà Nẵng là một trong 5 địa phương được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đánh giá, công nhận về công tác bảo vệ môi trường ở mức tốt năm 2020 và đứng đầu cả nước trong 3 năm liền (2021, 2022, 2023); liên tiếp 3 năm (2021, 2023, 2024) đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực thành phố môi trường thông minh xanh - sạch.

Đà Nẵng hướng đến xây dựng “Thành phố sinh thái, thông minh và đáng sống”, hướng tới phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh" do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đây cũng là cơ hội kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng để thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư vào các dự án xanh tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ NN&MT, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung; đại diện các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, viện nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước. Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực chuyển đổi xanh như: PGS, TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ NN&MT; TS, KTS. Phạm Anh Tuấn - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội...

Thời gian qua, Đà Nẵng triển khai thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, giảm rác nhựa dùng một lần.

Theo ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, địa phương nhìn nhận chuyển đổi xanh không chỉ dưới góc độ bảo vệ môi trường, mà rộng hơn là tái cấu trúc mô hình phát triển, xanh không đứng ngoài chiến lược phát triển, mà chính là điều kiện để Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, bền hơn và có chất lượng hơn.

“Về lâu dài, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là một nhiệm vụ phát triển của Đà Nẵng, mà sẽ trở thành một lợi thế chiến lược của Đà Nẵng. Nếu làm tốt, xanh sẽ trở thành một “thương hiệu phát triển” mới của Đà Nẵng: Không phát triển bằng mọi giá, mà phát triển có chọn lọc, có bản sắc và có tương lai”, ông Hưng nói.