Chuyển đổi xanh dẫn dắt chiến lược phát triển Đà Nẵng

TPO - "Thành phố không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt", ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - khẳng định.

Sáng 21/4, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh". Hội thảo có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Thành phố kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị.

"Thành phố không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt", ông Hưng khẳng định.

Theo Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trong thời gian qua, thành phố đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và mô hình thiết thực. Ngay từ năm 2008, với Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, thành phố đã sớm định hình hướng đi xanh - sạch - bền vững.

"Những nỗ lực này đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương nhiều năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PEPI về bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường bình chọn; 4 năm đạt Giải thưởng lĩnh vực “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch’ và được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực và quốc tế" ông Hưng chia sẻ.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - phát biểu khai mạc. Ảnh: N.Đ.

Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định vai trò hàng đầu của chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời nhấn mạnh, môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển đất nước, bên cạnh kinh tế, xã hội. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, việc điều chỉnh địa giới và mở rộng không gian đô thị mang lại cho Đà Nẵng cơ hội phát triển các vùng sinh thái, khu đô thị mới. Đồng thời đặt ra yêu cầu cao về đồng bộ hạ tầng, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa các khu vực.

Ông Hưng cho biết: thành phố đã tích hợp các mục tiêu chuyển đổi xanh vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Năm 2026, thành phố tiếp tục điều chỉnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” cho giai đoạn 2026-2030; tích hợp đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, đồng thời xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh mở rộng không gian hành chính.

Có thể nói, chuyển đổi xanh mở ra nhiều cơ hội lớn cho thành phố như thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh,… và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đà Nẵng đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh. Không dừng lại ở lĩnh vực năng lượng, Đà Nẵng thực sự đang định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững và coi đây là một hướng đi quan trọng. Chuyển đổi xanh sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, giúp Đà Nẵng phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn.

Ông Trần Nam Hưng (giữa) cùng Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn và lãnh đạo Báo Tiền Phong thăm gian hàng xanh trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: N.Đ.

"Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển xanh ở Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác và đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp để cùng hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố sinh thái, thông minh và đáng sống", ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức hội thảo ý nghĩa. Đồng thời bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước tham dự hội thảo.