Tập đoàn Hà Lan đề xuất nuôi cá tra trong nước nhiễm mặn

Cảnh Kỳ
TPO - Thay vì chỉ tập trung phát triển cá tra trong môi trường nước ngọt, một doanh nghiệp của Hà Lan đề xuất Cần Thơ quy hoạch vùng nuôi cá tra thích nghi với điều kiện nhiễm mặn.

Làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ ngày 20/4, lãnh đạo một tập đoàn của Hà Lan cho biết, đơn vị đang vận hành 3 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Cần Thơ, tổng công suất 500.000 tấn/năm. Tập đoàn này đang tìm cơ hội đầu tư vào sản xuất giống cá da trơn (cá tra, basa).

Năm 2025, xuất khẩu cá tra vượt 2,2 tỷ USD.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, Cần Thơ là địa phương sản xuất, xuất khẩu cá tra hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ngày càng cao. Một số nơi đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm vùng nuôi do canh tác lâu năm thiếu kiểm soát.

Doanh nghiệp này đề xuất Cần Thơ quy hoạch, mở rộng vùng nuôi cá tra tập trung có khả năng thích ứng với nhiễm mặn, kết hợp với công nghệ nuôi tuần hoàn để giảm thay nước, xử lý chất thải. Quy hoạch vùng nuôi gắn với vùng chế biến để giảm chi phí vận chuyển.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến chế biến, xuất khẩu rất phù hợp với định hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung của địa phương. Tuy nhiên, cần đảm bảo phù hợp quy hoạch, liên kết sản xuất, đặc biệt với các hộ nuôi, hình thành các mô hình hợp tác công - tư trong nông nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho rằng, đề xuất trên của doanh nghiệp rất phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp của thành phố. Trong đó, Thành phố ưu tiên nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra vượt 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, chất lượng con giống chưa ổn định, chi phí sản xuất tăng.

#cá tra #nuôi trồng #Cần Thơ #biến đổi khí hậu #thủy sản #đầu tư #nông nghiệp

