Lãnh đạo các bộ, ngành tham quan 'gian hàng xanh’ tại Đà Nẵng

TPO - Tại Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh", 35 gian hàng trưng bày các sản phẩm, mô hình chuyển đổi xanh tiêu biểu của TP. Đà Nẵng thu hút sự tham quan của đông đảo đại biểu.

Sáng 21/4, tại TP. Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Tại khu vực trưng bày với 35 gian hàng đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp đến tham quan, trải nghiệm.

Tham dự và trực tiếp tham quan các gian hàng có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Đặng Ngọc Điệp - Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong và nhiều đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương.

Các gian hàng trưng bày hàng trăm sản phẩm thân thiện với môi trường, các sản phẩm từ rác tái chế như: Túi, ví, balo làm từ vải rẻo, vải cũ; túi lưới từ ngư cụ cũ; mực từ rác thực vật; bao bì từ giấy tái chế; bộ quà tặng từ xơ mướp, nước tẩy rửa sinh học…

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp công nghệ xanh, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mô hình nông nghiệp phát thải thấp, thiết bị năng lượng mặt trời, các giải pháp chuyển đổi xanh trong trường học, công sở, doanh nghiệp… được giới thiệu tại Hội thảo.

Ngoài ra, nhiều địa phương, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cũng mang đến những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương như: trà lá rừng, võng và các sản phẩm từ cây ngô đồng, men tỏi đen, dầu gội thảo mộc, quà lưu niệm từ cói, than viên nén…

Không chỉ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, mô hình, giải pháp, sáng kiến chuyển đổi xanh, đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị kết nối và phát triển cộng đồng “xanh”, tăng cường hợp tác để mở rộng thị trường, chuyển giao mô hình, giải pháp.

