Lần đầu tiên có liên minh xanh tại Việt Nam

Lộc Liên
TPO - Chiều 22/4, tại Hà Nội, liên minh xanh được ra mắt với mục tiêu kết nối nhiều đối tác để triển khai các giải pháp giảm phát thải, tái chế trên chuyến bay và mở rộng hoạt động cộng đồng.

Liên minh xanh được Vietnam Airlines khởi xướng dưới hình thức một mô hình hợp tác tự nguyện. Mục tiêu của nền tảng này là kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa: Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với trách nhiệm dành cho môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - khẳng định phát triển bền vững hiện nay không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

anh-1-chu-tich-hdqt-vietnam-airlines-ong-dang-ngoc-hoa-phat-bieu-khai-mac-le-ra-mat-lien-minh-xanh-phat-trien-ben-vung.jpg
Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - tại sự kiện ra mắt Liên minh xanh. Ảnh: VNA.

Tại lễ ra mắt, Vietnam Airlines đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ký Quy chế phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng trong thời gian tới.

Theo đại diện hãng, các hoạt động của Liên minh xanh sẽ được triển khai xoay quanh ba trụ cột chính của ESG. Kế hoạch sắp tới bao gồm việc tham gia Thử thách hàng không 2026 do liên minh SkyTeam tổ chức, phát triển hệ thống "VNA Net Zero", thúc đẩy chiến dịch tái chế vật liệu trên chuyến bay, cũng như mở rộng mạng lưới các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Trong những năm qua, Vietnam Airlines đã tiên phong thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), phát động chiến dịch "Bay nhẹ" tới Hà Nội và Côn Đảo, hay duy trì chương trình quyên góp thực phẩm chưa sử dụng sau các chuyến bay.

vietnam-airlines.png
Liên minh xanh được Vietnam Airlines khởi xướng dưới hình thức một mô hình hợp tác tự nguyện. Ảnh: VNA.

Cùng với mục tiêu môi trường, hãng cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội thực hiện nhiều chuyến bay mang sứ mệnh đặc biệt như: Vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu y tế, trồng và phục hồi rừng, xây dựng thư viện xanh và tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức an toàn không gian mạng.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiết kiệm năng lượng và "xanh hóa" toàn ngành. Lộ trình chuyển đổi được vạch ra cụ thể theo từng giai đoạn: Giai đoạn 2027 - 2030 bắt đầu nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế và xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu của các doanh nghiệp hàng không; năm 2035 bắt buộc sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn, toàn bộ phương tiện chở khách và xe vận hành mới trong sân bay phải dùng điện hoặc năng lượng xanh.

Đến năm 2040, 100% phương tiện hoạt động trong khu bay chạy bằng năng lượng xanh (trừ một số xe đặc thù). Năm 2050, chuyển đổi 100% sang năng lượng xanh và nhiên liệu SAF cho máy bay. Lượng khí thải còn sót lại sẽ được xử lý thông qua các biện pháp bù đắp carbon để chính thức đạt mức phát thải ròng bằng "0".

Lộc Liên
#Vietnam Airlines #Liên minh Xanh #phát triển bền vững #môi trường #hàng không #giảm phát thải #thân thiện môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe