Lần đầu tiên có liên minh xanh tại Việt Nam

TPO - Chiều 22/4, tại Hà Nội, liên minh xanh được ra mắt với mục tiêu kết nối nhiều đối tác để triển khai các giải pháp giảm phát thải, tái chế trên chuyến bay và mở rộng hoạt động cộng đồng.

Liên minh xanh được Vietnam Airlines khởi xướng dưới hình thức một mô hình hợp tác tự nguyện. Mục tiêu của nền tảng này là kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa: Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với trách nhiệm dành cho môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - khẳng định phát triển bền vững hiện nay không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Tại lễ ra mắt, Vietnam Airlines đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ký Quy chế phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng trong thời gian tới.

Theo đại diện hãng, các hoạt động của Liên minh xanh sẽ được triển khai xoay quanh ba trụ cột chính của ESG. Kế hoạch sắp tới bao gồm việc tham gia Thử thách hàng không 2026 do liên minh SkyTeam tổ chức, phát triển hệ thống "VNA Net Zero", thúc đẩy chiến dịch tái chế vật liệu trên chuyến bay, cũng như mở rộng mạng lưới các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Trong những năm qua, Vietnam Airlines đã tiên phong thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), phát động chiến dịch "Bay nhẹ" tới Hà Nội và Côn Đảo, hay duy trì chương trình quyên góp thực phẩm chưa sử dụng sau các chuyến bay.

Cùng với mục tiêu môi trường, hãng cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội thực hiện nhiều chuyến bay mang sứ mệnh đặc biệt như: Vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu y tế, trồng và phục hồi rừng, xây dựng thư viện xanh và tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức an toàn không gian mạng.