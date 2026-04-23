Tổng thống Iran nêu ba trở ngại chính trong các cuộc đàm phán với Mỹ

TPO - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn hoan nghênh đối thoại và thỏa thuận, nhưng việc Washington liên tục vi phạm cam kết, phong tỏa hải quân và đe dọa quân sự vẫn là những trở ngại chính trong các cuộc đàm phán thực chất.

Tổng thống Masoud Pezeshkian, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đã tái khẳng định lập trường cởi mở của Tehran đối với ngoại giao, đồng thời chỉ trích sự mâu thuẫn trong hành động của Washington.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn hoan nghênh đối thoại, thỏa thuận ngừng bắn và sẽ tiếp tục ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, việc vi phạm cam kết, áp đặt phong tỏa và đe dọa đang là những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán thực chất. Thế giới đang chứng kiến sự mâu thuẫn giữa tuyên bố và hành động Mỹ", ông Pezeshkian viết trên nền tảng X.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện chỉ có ý nghĩa khi không bị phá vỡ bởi các biện pháp như phong tỏa hải quân hay gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu.

Ông Qalibaf lập luận việc mở lại eo biển Hormuz là không thể thực hiện nếu vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

Chủ tịch Quốc hội Iran nói thêm rằng, Mỹ và Israel đã không đạt được mục tiêu thông qua các hành động quân sự cũng như những lời đe doạ. Ông nhấn mạnh rằng con đường duy nhất phía trước là công nhận các quyền của người dân Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố các bên gây hấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất ổn nào tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của khu vực.

Phát biểu trong cuộc gặp với đặc phái viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-ha tại Tehran, ông Araghchi cho rằng các hành động quân sự của Mỹ và chính quyền Israel nhằm vào Iran là nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng hiện nay tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

"Iran, với tư cách là một quốc gia ven eo biển Hormuz, đã triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định trong nước nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trước các mối đe dọa từ Mỹ và Israel".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột với Iran, chỉ một ngày trước khi thỏa thuận hết hạn. Tuy nhiên, Tehran không công nhận động thái này và cảnh báo có thể tiến hành các hành động quân sự nếu tình hình leo thang.

