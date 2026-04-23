Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thống nhất kịch bản điều hành giá trước những biến động, có dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng những yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026…

Ba kịch bản lạm phát năm 2026

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I/2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại năm 2026.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ rõ, tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ "nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026… Từ đó, Ban chỉ đạo thống nhất các kịch bản điều hành cho những tháng còn lại của năm 2026.

234gia.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026, cơ quan này cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%, 5% và 5,5%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5% (cộng trừ 0,5%). Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8 - 4,9%.

Bộ Xây dựng cho biết, đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10; đề xuất không thu thuế kho ngoại quan.

Giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong công tác quản lý, điều hành giá quý I/2026.

Về nhiệm vụ và giải pháp điều hành trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm điều hành, đặc biệt là việc ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ, chưa từng có tiền lệ.

234gia2.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách.

"Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý", ông Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Trong khi đó, UBND các tỉnh được giao chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đồng thời nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung, chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các tỉnh để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp phát triển thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình, phục vụ hiệu quả nhu cầu nhà ở và an sinh xã hội.

#giá cả #biến động #lạm phát #quản lý giá #ngân hàng #bộ tài chính #thị trường #xăng dầu #hàng thiết yếu #vật liệu xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe