Thống nhất kịch bản điều hành giá trước những biến động, có dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng những yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026…

Ba kịch bản lạm phát năm 2026

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I/2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại năm 2026.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ rõ, tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ "nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026… Từ đó, Ban chỉ đạo thống nhất các kịch bản điều hành cho những tháng còn lại của năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026, cơ quan này cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%, 5% và 5,5%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5% (cộng trừ 0,5%). Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8 - 4,9%.

Bộ Xây dựng cho biết, đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10; đề xuất không thu thuế kho ngoại quan.

Giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong công tác quản lý, điều hành giá quý I/2026.

Về nhiệm vụ và giải pháp điều hành trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm điều hành, đặc biệt là việc ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ, chưa từng có tiền lệ.

Các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách.

"Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý", ông Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Trong khi đó, UBND các tỉnh được giao chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đồng thời nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung, chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các tỉnh để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng.