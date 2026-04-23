Cử tri lo lắng về thực phẩm bẩn, giá cả hàng hoá tăng cao

TPO - Tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm... là các vấn đề khiến cử tri và Nhân dân còn nhiều trăn trở.

Chiều 23/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo báo cáo, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 203.

Cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của bộ máy Nhà nước, của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Quốc hội, Chính phủ, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...

Còn nhiều lo lắng, băn khoăn



Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn lo lắng, băn khoăn trước những biến tướng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cử tri và nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng có nhiều giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ người dân trên môi trường số nhất là người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người dân ở vùng sâu, vùng xa...

Tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm... cũng là các vấn đề khiến cử tri, nhân dân lo lắng, trăn trở.

Cử tri và Nhân dân mong muốn sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; kịp thời khắc phục tình trạng nhiều công trình vẫn đang bị bỏ hoang, xuống cấp; dự án đầu tư trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo có giải pháp căn cơ, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, đặc biệt quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Hà Nội và TPHCM; tình trạng mất an toàn thực phẩm để bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân, nhất là trẻ em, học sinh, sinh viên và người cao tuổi.

