Bộ phim Việt bị chê dở tệ, nhảm nhí, đạo diễn nói gì?

Ngọc Ánh
TPO - "Song hỷ lâm nguy" có hình ảnh đẹp nhưng kịch bản nhiều lỗ hổng. Trước doanh thu thấp, đạo diễn Vũ Hà và nhà đầu tư thừa nhận phim có không ít điểm yếu, quá trình thực hiện cũng gấp gáp.

Từ 24/4, phim điện ảnh Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Vũ Hà không còn suất chiếu ở cả Hà Nội lẫn TPHCM. Bộ phim rời rạp sau gần một tháng công chiếu, nhận về doanh thu bết bát 14,5 tỷ đồng.

Phim đầu tay của đạo diễn Vũ Hà vừa ra rạp đã bị hiệu ứng của Hẹn em ngày nhật thực nhấn chìm, ngay sau đó là cơn sốt Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng - phim kinh dị vừa công chiếu toàn quốc đã thu 100 tỷ đồng. Giai đoạn cuối, Song hỷ lâm nguy chỉ duy trì một suất/ngày tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Thời điểm các phim nội địa dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 mở bán vé cũng là lúc Song hỷ lâm nguy phải rút rạp.

Đạo diễn Vũ Hà và streamer MisThy thừa nhận phim còn nhiều hạn chế.

Trước thất bại của tác phẩm đầu tay, đạo diễn Vũ Hà nói phim quay trong điều kiện ngặt nghèo, mức đầu tư hạn chế. "Phim còn nhiều ý tưởng chưa thực hiện được, chúng tôi biết mình chưa tốt, xin rút kinh nghiệm", đạo diễn nói. Với những bình luận chỉ trích nặng nề, Vũ Hà cho rằng mỗi người một khẩu vị, rất khó để thuyết phục những người không cùng sở thích có chung cảm nhận.

Ở vai trò nhà đầu tư kiêm diễn viên, streamer MisThy cũng thừa nhận ê-kíp gấp gáp khi thực hiện phim, dẫn đến trải nghiệm không tốt cho khán giả. Trên fanpage của nhà sản xuất, đạo diễn Vũ Hà và MisThy quay video đọc bình luận của khán giả chê phim "dở tệ", "nhảm nhí", "tẻ nhạt".

"Ban đầu, chúng tôi làm phim theo hướng thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Sau bộ phim, chúng tôi tham khảo nhiều ý kiến hơn, đầu tư mọi thứ tốt hơn", MisThy chia sẻ.

Trước đó, ở buổi cinetour, MisThy gây tranh cãi khi trêu đùa: "Phim flop quá rồi. Bộ phim của chúng tôi bị đánh giá trên mạng dữ dội lắm. Mọi người nói phim cùi bắp, khó hiểu, đi coi là phải quăng não ở nhà. Ở đây, ai còn câu hỏi gì chưa hiểu về bộ phim, chúng tôi sẽ tranh thủ giải thích luôn". Sau khi khán giả không tương tác, nữ streamer tiếp tục nói: "Vậy ở đây là người ngoài hành tinh hết rồi".

Song hỷ lâm nguy có hình ảnh đẹp nhưng kịch bản yếu.

Nhiều khán giả cho rằng việc MisThy phát ngôn “phim dở vậy cũng có người đi coi hả” như một gáo nước lạnh dội vào người xem ở rạp. Với cương vị diễn viên cũng như nhà đầu tư, nữ streamer nên thể hiện thái độ cầu thị, tinh tế hơn ở buổi giao lưu.

Song hỷ lâm nguy có hình ảnh đẹp nhưng kịch bản nhiều lỗ hổng. Phim xoay quanh những tình huống tréo ngoe khi hai đám cưới đối lập về hoàn cảnh diễn ra cùng ngày, sát vách vô tình bùng lên những mâu thuẫn. Tác phẩm có sự tham gia của Dustin Nguyễn, MisThy, Jun Vũ, Đinh Y Nhung, NSND Trung Anh.

Ngọc Ánh
