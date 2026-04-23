Tàu sân bay thứ ba của Mỹ tiến về Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Sự xuất hiện của tàu sân bay USS George HW Bush tại Ấn Độ Dương cho thấy Mỹ đang tăng tốc củng cố lực lượng, sẵn sàng kịch bản leo thang nếu thỏa thuận ngừng bắn với Iran chấm dứt, theo CNN.

Theo các hình ảnh do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố, hôm thứ Ba (21/4), tàu sân bay USS George HW Bush đã có mặt tại Ấn Độ Dương. Diễn biến này làm dấy lên khả năng Hải quân Mỹ sẽ bổ sung thêm hàng chục máy bay chiến đấu tới khu vực trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn với Iran chấm dứt hoặc để hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Tehran.

Trước đó, bà Maggie Goodlander - thành viên Ủy ban Quân sự Hạ viện, cho biết tàu sân bay thứ ba đang hướng đến Trung Đông trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực.

Tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77).

Trong khi đó, trang web theo dõi quân sự Mỹ Atlantic Council cho biết tàu sân bay USS George HW Bush cùng nhóm tác chiến đang di chuyển quanh mũi phía nam châu Phi vào ngày 17/4 khi Washington tăng cường thêm lực lượng hải quân trong bối cảnh phong tỏa các cảng của Iran. Trước đó, nhóm tàu này rời căn cứ Norfolk (bang Virginia) vào ngày 31/3 trong một đợt triển khai theo kế hoạch.

Hiện, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về hoạt động triển khai của tàu sân bay USS George HW Bush.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford tới khu vực chịu trách nhiệm ở Trung Đông.

Theo đánh giá, nếu Washington can dự sâu hơn vào xung đột với Iran, ba trong số bốn tàu sân bay sẵn sàng chiến đấu của Mỹ có thể sẽ được triển khai cho chiến dịch này.

Dù sở hữu tổng cộng 11 tàu sân bay, Hải quân Mỹ không thể đồng thời đưa tất cả vào trạng thái sẵn sàng do yêu cầu bảo trì, đại tu và huấn luyện định kỳ.

Tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77) thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn. Tàu dài hơn 330 m, có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ nhờ hai lò phản ứng hạt nhân, cho phép hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Thủy thủ đoàn và lực lượng không quân trên tàu có thể lên tới hơn 5.000 người.

Về năng lực tác chiến, tàu mang theo khoảng 70-90 máy bay, gồm tiêm kích, cảnh báo sớm và trực thăng, cất/hạ cánh bằng hệ thống máy phóng và dây hãm. Tàu được trang bị các hệ thống radar, phòng thủ tầm gần và tên lửa phòng không để tự vệ, đồng thời đóng vai trò trung tâm chỉ huy cho cả nhóm tác chiến tàu sân bay, phối hợp hàng chục tàu hộ tống và thực hiện các chiến dịch không kích quy mô lớn.

CNN
