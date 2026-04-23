Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán vũ khí ở Lai Châu

Minh Đức
TPO - Ngày 23/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen Công an tỉnh Lai Châu về thành tích triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn; đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo nội dung thư, lực lượng công an tỉnh Lai Châu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ, khởi tố 38 đối tượng; thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Tang vật vụ án. Ảnh CACC.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất số lượng lớn súng nén hơi, đạn chì; lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, giao dịch mua bán trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, kết quả triệt phá vụ án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm liên quan đến vũ khí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý triệt để các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, thu hồi tối đa số vũ khí và đạn đã bị tán phát ra ngoài xã hội.

Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bổ sung 7 bị can trong vụ án “Chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trong các năm 2025–2026 tại địa bàn tỉnh và một số địa phương liên quan.

7 bị can gồm: Lý A Sình (SN 1991), Lý A Cu (SN 1991, cùng trú tại bản Hoa Dì Hồ, xã Khun Há; Tòng Văn Hòa (SN 1975), trú tại bản Cáp Na 1, xã Mường Kim; Đoàn Quang Huy (SN 2001), trú tại bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa; Lò Văn Toan (SN 2003), trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ; Lò Văn Lực (SN 1997) và Mùa A Hùng (SN 2002), cùng trú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.

Lực lượng Công an đã thu giữ 5 khẩu súng cùng 1.069 viên đạn chì.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có Lý A Sình, Phó Bí thư Chi bộ bản; Tòng Văn Hòa là giáo viên trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Khoen On.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

