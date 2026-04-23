Giết người, trốn sang Campuchia rồi tiếp tục bắt cóc tống tiền

Tân Châu
TPO - Sau khi gây án tại TPHCM, Tống Văn Toàn trốn sang Campuchia, dựng kịch bản lừa người Việt sang làm việc rồi khống chế, tra tấn, chiếm đoạt tài sản, thể hiện sự liều lĩnh và coi thường pháp luật.

Ngày 23/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Tống Văn Toàn (51 tuổi, ngụ TPHCM) về các tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Toàn phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Tống Văn Toàn tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Toàn mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng mà còn tiếp diễn với mức độ ngày càng nguy hiểm.

Theo cáo trạng, tối 17/4/2024, tại một quán nhậu ở xã An Nhơn Tây, TPHCM, từ mâu thuẫn nhỏ nhặt khi bị cho là “không giữ lời hứa”, Toàn đã lấy kéo tấn công anh H. (chồng của người quen), gây thương tích 60%.

Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn sang Campuchia nhằm né tránh trách nhiệm pháp luật.

Trong thời gian ở nước ngoài, Toàn sa vào cờ bạc, thua lỗ và nảy sinh ý định phạm tội mới. Toàn dựng kịch bản thuê thi công nội thất quán karaoke để dụ người Việt sang làm việc. Khi nạn nhân vừa đến nơi, Toàn dùng vũ lực, súng và công cụ hỗ trợ khống chế, đánh đập, đe dọa, buộc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một nạn nhân của Toàn là anh V.T. bị ép chuyển 580 triệu đồng, đồng thời bị cưỡng ép sử dụng ma túy dạng “nước vui”, rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng trước khi bị bỏ lại gần khu vực biên giới. May mắn, người này được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Tân Châu
#Giết người #Cướp tài nsa3n #Tội phạm xuyên biên giới #Nước vui #Bắt vco1c #Tống tiền #Xét xử #Tòa tuyên án

