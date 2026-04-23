Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà riêng ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Chiều 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, xảy ra trên địa bàn phường Đồng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an phường Đồng Sơn nhận được tin báo của người dân về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại nhà bà Trần Thị Thủy (60 tuổi), trú trên đường Lý Thái Tổ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ, người dân khu vực nghe thấy tiếng cãi vã, xô xát phát ra từ căn nhà nói trên. Ít phút sau, một nam thanh niên vội vã rời khỏi hiện trường.

Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện bà Thủy nằm bất tỉnh trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, mất nhiều máu nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú tại TDP Ba Đa, phường Đông Sơn). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#án mạng #phường Đồng Sơn #Quảng Trị #bắt giữ nghi phạm #Công an #tử vong

