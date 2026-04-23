Chuyên gia nghi ngờ video binh sĩ Iran đổ bộ tàu hàng trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran ngày 23/4 công bố video được cho là ghi lại cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đột kích tàu buôn trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ tính xác thực của đoạn video này.

Đoạn video dài gần hai phút rưỡi được đăng tải trên tài khoản Telegram của đài truyền hình nhà nước IRIB với chú thích: “Những thước phim đầu tiên về việc lực lượng hải quân IRGC thu giữ các tàu container không tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz”.

IRGC trước đó cho biết, hai tàu container - tàu MSC Epminondas treo cờ Liberia và tàu MSC Francesca treo cờ Panama - đã bị thu giữ ở eo biển Hormuz vào ngày 22/4 và được đưa vào bờ biển Iran.

(Nguồn: X)

Tuy nhiên, Carl Schuster - cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ và cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ - nói, đoạn video “trông giống như được dàn dựng, hoặc một cuộc tập trận”.

Ông Schuster cho biết có một vài điều khiến ông nghi ngờ về trình tự các sự kiện trong video. “Không có thủy thủ nào trên boong hoặc xung quanh buồng lái. Không ai chạy tìm chỗ trú ẩn hoặc bị khống chế”, ông Schuster nói.

Không có sóng, gió trên biển, điều mà ông cho là “bất thường” đối với Vịnh Ba Tư vào thời điểm này trong năm. “Điều đó có nghĩa là con tàu đang neo đậu trong một khu vực an toàn hoặc cảng”.

Collin Koh, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết video trông không giống như được “quay trong thời gian thực”. Ông cũng chỉ ra việc không có bất kỳ thủy thủ nào trong video.

Một phân tích của CNN cũng xác định, sự khác biệt về ánh sáng ở các khoảnh khắc khác nhau trong video cho thấy video có thể đã được thực hiện trong những lần quay khác nhau.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Mỹ #eo biển Hormuz #phong tỏa hàng hải

