Loạt phòng khám, thẩm mỹ bị 'tuýt còi'

TPO - Hàng loạt cơ sở nha khoa, thẩm mỹ tại TP.HCM hành nghề khi chưa đủ điều kiện, quảng cáo “nổ”… vừa bị Sở Y tế xử phạt với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Sở Y tế TP.HCM công bố, cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa của một bộ phận cơ sở hành nghề y tư nhân. Sai phạm trải dài từ khám chữa bệnh không phép, sử dụng nhân sự chưa có chứng chỉ, đến quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về hồ sơ chuyên môn.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh MARIE (278/29 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM) bị xử phạt 76,1 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ. Không chỉ dừng ở tiền phạt, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động 12 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 6 triệu đồng.

Ở lĩnh vực nha khoa, Công ty TNHH Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Việt Úc (182 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Đông Thạnh) bị xử phạt 62 triệu đồng với hàng loạt vi phạm: sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, không niêm yết giá dịch vụ, ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh không đầy đủ. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng.

Không kém phần đáng lo là tình trạng quảng cáo “vượt rào”. Công ty TNHH Hello Doctor (152/6 Thành Thái, phường Hòa Hưng) bị phạt 60 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép. Công ty TNHH True Smile (18A Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây) bị xử phạt 46 triệu đồng vì sử dụng hình ảnh cá nhân trong quảng cáo khi chưa được phép và để người hành nghề chưa đăng ký tại cơ sở. Trong khi đó, Công ty TNHH Vincare’s (114 Ngô Quyền, phường An Đông) bị phạt 34 triệu đồng do sử dụng các từ ngữ “nhất”, “tốt nhất”, “số một” trong quảng cáo nhưng không có căn cứ hợp pháp.

Một trường hợp khác, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Thảo Xinh (55 đường số 12, KDC City Land, phường Gò Vấp) bị xử phạt 36 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép hoạt động 1 tháng do để người hành nghề chưa đăng ký và quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Sài Gòn (Quốc lộ 50, xã Bình Hưng) bị phạt do ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Hộ kinh doanh Nha khoa Pháp Việt (20 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú) cũng bị xử phạt vì vi phạm quy định chuyên môn và niêm yết giá.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, qua rà soát cho thấy nhiều cơ sở y tế tư nhân vẫn đang “đi tắt”, bỏ qua những quy định tối thiểu về pháp lý và chuyên môn. Từ việc hành nghề không phép, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện, đến quảng cáo thổi phồng, tất cả đều đẩy rủi ro về phía người bệnh.