Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Diễn biến vụ Trung Quân xô xát nữ bác sĩ

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Minh Trường - bác sĩ tố Trung Quân say xỉn, hành hung vợ mình là Linh Thùy - cho biết anh chọn bỏ qua sự việc theo lời khuyên của vợ.

Ngày 23/4, Minh Trường - chủ nhân bài đăng tố Trung Quân say xỉn, hành hung người khác - cho biết anh nhìn lại toàn bộ vụ việc, chọn bỏ qua vụ nam ca sĩ tác động vật lý vợ mình là bác sĩ Linh Thùy. Anh cho rằng sau mỗi sai lầm, điều quan trọng là nhận ra lỗi và thay đổi.

Bác sĩ nói việc tấn công phụ nữ hoặc người yếu thế trong bất cứ hoàn cảnh nào là điều không nên. Người gây ra hành vi có thể đối mặt rắc rối pháp lý. Anh có trách nhiệm bảo vệ vợ bị tổn thương, vì vậy bức xúc là chuyện dễ hiểu.

"Vợ đau và hoảng loạn một thì tôi đau và tức giận mười. Điều đó tạo cảm giác tôi không bảo vệ được vợ và gia đình. Nếu Trung Quân đánh tôi, tôi có thể chấp nhận vì là đàn ông với nhau. Nhưng nếu đánh vợ tôi, tôi nổi giận và muốn Trung Quân trả giá. Tôi nghĩ những người đàn ông khác cũng hành động tương tự nếu đối mặt câu chuyện", Minh Trường chia sẻ thêm.

Linh Thùy (trái) đã gặp Trung Quân, chấp nhận lời xin lỗi.

Minh Trường cho hay hiện tại vợ anh muốn tha thứ cho Trung Quân, anh tôn trọng quyết định trên: "Tôi mong đây là bài học để Trung Quân biết tôn trọng người khác, cũng là cách tôn trọng bản thân và nghề nghiệp".

Ngày 21/4, bác sĩ Minh Trường xác nhận với Tiền Phong vụ anh đăng bài tố ca sĩ Trung Quân say xỉn, đánh người không lý do. Minh Trường tố Trung Quân vô cớ hành hung vợ mình tại địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn, TPHCM) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo chia sẻ, bác sĩ Linh Thùy bị thương ở tay và mặt, tinh thần hoảng loạn. Minh Trường cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân qua tin nhắn và muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chiều 22/4, sau một ngày im lặng, nam ca sĩ đăng tải video xin lỗi vì có hành vi tác động bác sĩ Linh Thùy, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay.

Nam ca sĩ cho biết anh muốn gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân. Trung Quân nói hối hận, nhận lỗi với bác sĩ Linh Thùy và chồng là Minh Trường cùng gia đình, mong có cơ hội gặp trực tiếp hai vợ chồng để xin lỗi về những ảnh hưởng xảy ra trong những ngày qua.

Trung Quân cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì ồn ào tiêu cực. vụ việc chiếm không gian mạng bằng những thông tin tiêu cực.

#Vụ hành hung nữ bác sĩ #Trung Quân và hành vi say xỉn #Bảo vệ gia đình và trách nhiệm pháp lý #Hồi phục và xin lỗi công khai #Vai trò của truyền thông và phản ứng xã hội

