Tùng Dương hứa không cướp hit của Anh Quân

TPO - Ca sĩ Anh Quân cho biết công chúng vốn quen với hình ảnh anh hát nhạc pop ballad nhẹ nhàng, thậm chí gắn biệt danh "thánh hát nhạc suy". Thời điểm này, Anh Quân muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn, hát về một tình yêu lớn hơn tình yêu đôi lứa.

Anh Quân Idol từng tạo dấu ấn với bản hit E là không thể đạt hơn 120 triệu lượt xem và gây “sốt” mạng xã hội, tạo làn sóng cover rộng rãi. Sau ca khúc đình đám, nam ca sĩ kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa) trong MV Việt Nam khúc kiêu hùng, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Anh Quân khi lần đầu thử sức với đề tài quê hương, đất nước.

Ca khúc do nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác khoảng 8 năm trước, trong bối cảnh tình yêu đất nước dâng lên mạnh mẽ sau chiếc cúp vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, anh không vội phát hành mà giữ lại suốt nhiều năm, chờ đúng giọng ca phù hợp.

Anh Quân Idol ra mắt sản phẩm âm nhạc mới về chủ đề quê hương, đất nước ngay trước thềm đại lễ 30/4. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Nói về sự chuyển hướng đề tài, ca sĩ Anh Quân cho biết công chúng vốn quen với hình ảnh anh hát nhạc pop ballad nhẹ nhàng, thậm chí gắn cho anh biệt danh "thánh hát nhạc suy". Thời điểm này, Anh Quân muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn, hát về một tình yêu lớn hơn tình yêu đôi lứa. Vì vậy, anh tìm đến Tú Dưa với mong muốn được thể hiện một ca khúc về quê hương, đất nước.

"Bố tôi là người lính, nên khát khao hát về quê hương đất nước luôn cháy bỏng trong tôi. Sự khắt khe của anh Tú đã giúp tôi vượt qua giới hạn của ca sĩ chuyên hát nhạc ballad để chạm tới những cảm xúc lớn lao hơn”, Anh Quân nói.

MV Việt Nam khúc kiêu hùng ra mắt tối 22/4, nội dung xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim, hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Ê-kíp lựa chọn các diễn viên không chuyên thay vì người nổi tiếng, nhằm tăng tính chân thực.

﻿ Bố của ca sĩ Anh Quân và nữ nghệ sĩ tham gia MV chia sẻ xúc động tại buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc. Ảnh: Hòa Nguyễn.

"Chúng tôi chọn bảo tàng là nơi lưu giữ kỷ niệm, đó là những hình ảnh vẫn đang sống với chúng ta. Người mất mát nhất trong chiến tranh vẫn là những bà mẹ, nên chúng tôi kể về người mẹ đi bảo tàng, ngắm di vật của người lính, thấy trong hòa bình vẫn có những con người đó", biên kịch Diệu Hoa chia sẻ.

Nhạc sĩ cho biết bản demo đầu tiên của Anh Quân chưa thuyết phục, thậm chí có thời điểm ê-kíp phải tạm dừng kế hoạch quay MV. Sau nhiều lần thu lại, với nỗ lực của Anh Quân và sự hướng dẫn sát sao của nhạc sĩ, ca khúc mới tìm được cách thể hiện tốt nhất.

Nhận xét về MV của Anh Quân, ca sĩ Tùng Dương cho rằng Việt Nam khúc kiêu hùng là một ca khúc rất khác của Tú Dưa trong mảng đề tài quê hương, đất nước. Ca sĩ Tùng Dương cũng cho rằng chọn Anh Quân thể hiện là hợp lý, bởi nếu là một giọng hát có xu hướng đẩy cảm xúc mạnh như anh, ca khúc có thể bị nghiêng sang hướng khác.

Ca sĩ Tùng Dương hứa không "cướp" hit của Anh Quân. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Tùng Dương nói đã đến lúc Anh Quân có thể bỏ biệt danh Idol vì hiện đã có chỗ đứng riêng, sở hữu nhiều bản hit khiến đồng nghiệp muốn cover.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh Quân từng tốt nghiệp thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012. Sau cuộc thi, nam ca sĩ thừa nhận loay hoay, không biết nên đi theo con đường nào. Anh từng thể hiện thành công một số ca khúc ballad như Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi, Anh đi nhé, Cảm ơn vì tất cả, Vô tư.

