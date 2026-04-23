14 nhà xuất bản Việt livestream bán sách đến nửa đêm

TPO - Phiên megalive tối 22/4 được kỳ vọng mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành xuất bản, từng bước đưa văn hóa đọc đến gần hơn với công chúng trong không gian số.

Megalive đầu tiên của ngành xuất bản

Phiên megalive (buổi livestream lớn) đầu tiên của ngành xuất bản diễn ra tối 22/4 trên TikTok phường Cửa Nam (Hà Nội).

Tham gia buổi livestream đặc biệt này có Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Tiktok Việt Nam, bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books và 14 nhà xuất bản, phát hành.

Hậu trường phiên megalive đặc biệt. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Phiên đầu tiên nhằm chia sẻ, gợi mở cách để văn hóa Việt được lan tỏa qua sách và trải nghiệm đọc. Phần này đóng vai trò tạo chiều sâu nội dung, bàn về việc văn hóa đọc có thể thích nghi ra sao với nền tảng số, vai trò của sách với thế hệ trẻ và cách giữ gìn, trao truyền văn hóa qua những trang sách.

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm nhận định trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc hình thành và duy trì thói quen đọc sách - đọc có chọn lọc, đọc có chiều sâu trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Phiên megalive vừa góp phần nâng cao nhận thức, vừa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc văn hóa và xây dựng xã hội học tập bền vững.

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam - Trịnh Ngọc Trâm - chia sẻ tại megalive.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành - cho rằng sách là nơi lưu giữ tình cảm, tâm hồn của cộng đồng, dân tộc. Cục trưởng Nguyễn Nguyễn cũng trả lời băn khoăn của nhà văn Hà Thủy Nguyên về việc thời gian gần đây, văn hóa truyền thống dường như bị đứt gãy ở thế hệ gen Z, như món cổ vật phải tìm lại. Sách dường như cũng nằm trong sự đứt gãy đó, khi nhiều người phải nỗ lực học lại cách đọc sách.

Theo ông Nguyễn Nguyên, mỗi giai đoạn, sách có sứ mệnh khác nhau. Giới trẻ ngày nay tiếp cận thông tin có độ nén, vì vậy điều quan trọng là sách phải đáp ứng nhu cầu tri thức hôm nay.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành - nói về vai trò của sách.

Trong chuỗi hoạt động của Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2026 tại Phố sách 19/12 (Hà Nội), lãnh đạo Cục Xuất bản, in và phát hành bày tỏ vui mừng khi các gian hàng vẫn tấp nập người trẻ tham quan, mua sách. "Sách chính là cầu nối để giải quyết vấn đề đứt gãy văn hóa. Sách là công cụ trao truyền văn hóa qua các thế hệ", ông Nguyễn Nguyên nói.

Phố sách không chỉ là nơi bán sách

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng giám đốc Tiktok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh trao đổi về giải pháp nâng tầm phố sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận đường sách ở TPHCM đang hoạt động tốt, trong khi phố sách Hà Nội chưa được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. "Ở Paris (Pháp) có rất nhiều quầy sách, dù nhỏ nhưng là sân chơi thực sự của người yêu sách. Có những người không đến mua bán, chỉ đến tâm sự với nhau", ông Hùng lấy dẫn chứng.

Tổng giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho rằng mục tiêu của phố sách là tạo thói quen cho độc giả, nhưng nếu chỉ giữ nguyên hiện trạng từ đầu năm tới cuối năm thì không có yếu tố mới hấp dẫn.

Giới trẻ ngày nay tiếp cận thông tin có độ nén, vì vậy điều quan trọng là sách phải đáp ứng nhu cầu tri thức trong xã hội hiện đại.

"Phố sách nên học kinh nghiệm của bảo tàng, mỗi tháng có hoạt động, chủ đề mới, điểm check-in. Người yêu sách đến phố sách không chỉ để xem sách mà còn giao lưu, gặp gỡ tác giả, tạo không gian đa sắc. Phố sách phải là chỗ giao lưu của những tác giả nổi tiếng, nhà xuất bản. Các tác giả sách uy tín có rất nhiều người hâm mộ, có những độc giả cả đời chỉ ước được gặp tác giả một lần", ông Thanh nói.

Tổng giám đốc TikTok Việt Nam cũng gợi ý trưng bày những cuốn sách, ấn phẩm độc bản dành cho người yêu văn hóa. "Nếu chỉ đơn thuần tập hợp các cửa hàng, phố sách sẽ không cạnh tranh được với nền tảng số", ông Thanh khẳng định.

Từ 21h tối 22/4, phiên livestream bán sách chính thức diễn ra, kéo dài khoảng 3 giờ, với các đầu sách được chọn lọc theo chủ đề văn hóa, lịch sử, giáo dục, ưu tiên các ấn phẩm về Hà Nội. Thay vì chia riêng theo từng đơn vị, chương trình tổ chức theo hình thức livestream chung, kết hợp giới thiệu sách, tương tác và chốt đơn ngay trong một phiên phát sóng.

Megalive lần này được kỳ vọng mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành xuất bản, từng bước đưa văn hóa đọc đến gần hơn với công chúng trong không gian số.

​

​

​

​

​