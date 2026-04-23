Lễ hội khiến khán giả bật khóc

TPO - Những giọt nước mắt, lời tri ân dành cho đấng sinh thành và các tiết mục nghệ thuật xúc động khiến lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên trở thành không gian đặc biệt, nơi đạo hiếu được đánh thức bằng cảm xúc và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên lần thứ IV khai mạc tại Đền Cô Bé Ngai Vàng (Trung Giã, Hà Nội) vào ngày 22/4. Lễ hội thu hút đông đảo nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, đại biểu và người dân tham dự.

Không chỉ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng mang đậm bản sắc dân tộc, sự kiện còn được xem như diễn đàn lan tỏa những giá trị cốt lõi của đạo hiếu trong bối cảnh đời sống đương đại.

Từ tinh thần “Bách thiện hiếu vi tiên”, lễ hội tiếp tục tôn vinh những giá trị với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhấn mạnh chữ hiếu là cội rễ của nhân cách và các điều thiện.



Phát biểu khai mạc, thầy Huyền Tích - thủ nhang đền Cô bé ngai vàng, Trưởng ban tổ chức lễ hội - cho biết lễ hội năm nay mang thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. Không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục, lễ hội còn là dịp để mỗi người nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với đấng sinh thành - những điều nhỏ bé nhưng có giá trị tinh thần lớn lao.

"Hiếu không đợi đến khi đủ đầy, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày. Xin đừng để quá muộn... Bởi thời gian không đợi một ai, và có những lời yêu thương nếu hôm nay không nói, có thể sẽ không còn cơ hội. Giữ được đạo hiếu, là giữ được gốc rễ con người, là nền tảng cho một xã hội tốt đời đẹp đạo", thầy Huyền Tích nêu.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi thơ Chữ hiếu của người Việt Nam năm 2026, diễn ra từ 29/1-24/3, thu hút đông đảo nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ. Các tác phẩm khai thác nhiều góc nhìn về chữ hiếu, từ tình thân gia đình, lòng biết ơn với cha mẹ, ông bà đến trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

TS. Bùi Thế Đức - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng ban giám khảo - cho biết ban giám khảo đã làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, trách nhiệm cao nhất để lựa chọn các tác phẩm đạt giải dựa trên sự phù hợp với chủ đề cuộc thi, có giá trị nghệ thuật và khả năng lan tỏa, chạm đến trái tim người đọc.

“Trong quá trình chấm thi, điều ban giám khảo trân trọng nhất không phải là sự hơn kém giữa các tác phẩm mà là tình cảm chân thành của mỗi tác giả đã gửi gắm vào đứa con tinh thần của mình. Mỗi bài thơ là lời tâm sự, lời nhắn gửi, một nốt nhạc trầm bổng. Tất cả đều là cách thể hiện riêng về chữ hiếu dâng lên cha mẹ, dâng kính các bậc tiền nhân và với non sông đất nước", TS. Bùi Thế Đức nêu.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cho rằng trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, việc đề cao đạo hiếu càng có ý nghĩa nhắc nhở con người giữ gìn cội nguồn đạo đức. Cuộc thi góp phần kết nối các thế hệ, trao truyền những giá trị nhân văn.

Không chỉ có các hoạt động nghi lễ và tọa đàm, lễ hội còn mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, khiến nhiều người tham dự xúc động khi nhớ về đấng sinh thành. Những giọt nước mắt, lời nguyện cầu và câu chuyện sẻ chia tại sự kiện cho thấy sức chạm của đạo hiếu không chỉ dừng ở giá trị truyền thống mà vẫn hiện hữu sâu sắc trong đời sống hôm nay.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến động về quan niệm sống và mối quan hệ gia đình, việc gìn giữ, bồi đắp đạo hiếu được nhìn nhận ngày càng cấp thiết. Lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên vì thế không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, mà còn là lời nhắc về chuẩn mực đạo đức, góp phần xây dựng một xã hội tốt đời, đẹp đạo, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.