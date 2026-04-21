Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Cần xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực 'phụ trợ'

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức tọa đàm "Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia".

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2026).

Phát biểu chào mừng tại tọa đàm, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố bước vào kỷ nguyên mới với không gian văn hóa rộng lớn, giữ vai trò kết nối giữa đô thị năng động, trung tâm công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo bà Tuyết, đây chính là bệ phóng để thành phố xây dựng những tổ hợp công nghiệp văn hóa (CNVH) tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), TPHCM xác định phương châm càng hội nhập sâu, bản sắc càng phải đậm. Càng số hóa mạnh, nhân văn càng phải cao.

Trao đổi kết luận tọa đàm, ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định tọa đàm không chỉ là một diễn đàn học thuật thuần túy, mà là một cuộc hội tụ của trí tuệ và tâm huyết.

Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào 5 nhóm giải pháp chiến lược.

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu kết luận tọa đàm.

Trong đó cần chú trọng đổi mới tư duy, quán triệt sâu sắc. Mỗi cấp ủy đảng, cơ quan quản lý, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phải nhận thức rõ rằng đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai. Cần xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực “phụ trợ”, tạo sự thống nhất cao trong hành động, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào từng chính sách kinh tế - xã hội.

Đi cùng đó, tập trung triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Các cơ quan báo chí phải đóng vai trò chắp bút, lan tỏa bản sắc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, coi đây là con đường ngắn nhất để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế và sức ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, mở rộng “biên giới mềm”. Văn hóa cần đi trước một bước để mở đường cho chính trị và kinh tế; gắn với giao lưu quốc tế và quảng bá thương hiệu quốc gia, đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới trên cơ sở giữ gìn bản sắc Việt Nam.

Cùng với nhìn nhận những thành tựu đạt được, ông Trần Thanh Lâm lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận CNVH hay vấn đề văn hóa nói chung còn đang ở dạng tiềm năng, bị lãng quên và rất cần được đánh thức, phát huy. Theo ông, thực tế còn thiếu vắng những sản phẩm văn hóa “bom tấn” đủ sức cạnh tranh quốc tế, có sự ổn định lâu dài, sức sống bền vững. Việt Nam cần những sản phẩm “tuy vừa, nhỏ nhưng tốt”, thấm sâu trong đời sống và thích hợp với nhiều nhu cầu.

Đồng thời, chúng ta cũng rất cần những tác phẩm “bom tấn”, những chương trình lớn mang thương hiệu quốc gia để có thể cạnh tranh với quốc tế.

“Chúng ta đột xuất có phim Mưa đỏ nhưng liệu có những bộ phim dài hơi để cạnh tranh, đọ sức với các chương trình khác của quốc tế không? Mặt khác, những chương trình thường xuyên, hằng ngày tạo món ăn ngon, không lặp lại ở tất các loại hình văn hóa - nghệ thuật cũng là điều rất quan trọng”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Chú trọng sức mạnh nội sinh

Trao đổi tại tọa đàm, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng (giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia TPHCM), cho rằng sức mạnh nội sinh của từng địa phương và của cả quốc gia phải dựa vào yếu tố bản địa. Việc xây dựng Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh cần gắn ngay lập tức với thế mạnh của TPHCM là Trung tâm công nghiệp nghệ thuật bên cạnh công nghiệp điện ảnh.

Theo ông Thắng, Trung tâm công nghiệp nghệ thuật này phải đóng vai trò là một bộ phận quan trọng của CNVH và góp phần xây dựng thương hiệu địa phương của TPHCM.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe