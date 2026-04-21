Cần xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực 'phụ trợ'

TPO - Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức tọa đàm "Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia".

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2026).

Phát biểu chào mừng tại tọa đàm, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố bước vào kỷ nguyên mới với không gian văn hóa rộng lớn, giữ vai trò kết nối giữa đô thị năng động, trung tâm công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo bà Tuyết, đây chính là bệ phóng để thành phố xây dựng những tổ hợp công nghiệp văn hóa (CNVH) tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), TPHCM xác định phương châm càng hội nhập sâu, bản sắc càng phải đậm. Càng số hóa mạnh, nhân văn càng phải cao.

Trao đổi kết luận tọa đàm, ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định tọa đàm không chỉ là một diễn đàn học thuật thuần túy, mà là một cuộc hội tụ của trí tuệ và tâm huyết.

Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào 5 nhóm giải pháp chiến lược.

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu kết luận tọa đàm.

Trong đó cần chú trọng đổi mới tư duy, quán triệt sâu sắc. Mỗi cấp ủy đảng, cơ quan quản lý, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phải nhận thức rõ rằng đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai. Cần xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực “phụ trợ”, tạo sự thống nhất cao trong hành động, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào từng chính sách kinh tế - xã hội.

Đi cùng đó, tập trung triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Các cơ quan báo chí phải đóng vai trò chắp bút, lan tỏa bản sắc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, coi đây là con đường ngắn nhất để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế và sức ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, mở rộng “biên giới mềm”. Văn hóa cần đi trước một bước để mở đường cho chính trị và kinh tế; gắn với giao lưu quốc tế và quảng bá thương hiệu quốc gia, đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới trên cơ sở giữ gìn bản sắc Việt Nam.

Cùng với nhìn nhận những thành tựu đạt được, ông Trần Thanh Lâm lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận CNVH hay vấn đề văn hóa nói chung còn đang ở dạng tiềm năng, bị lãng quên và rất cần được đánh thức, phát huy. Theo ông, thực tế còn thiếu vắng những sản phẩm văn hóa “bom tấn” đủ sức cạnh tranh quốc tế, có sự ổn định lâu dài, sức sống bền vững. Việt Nam cần những sản phẩm “tuy vừa, nhỏ nhưng tốt”, thấm sâu trong đời sống và thích hợp với nhiều nhu cầu.

Đồng thời, chúng ta cũng rất cần những tác phẩm “bom tấn”, những chương trình lớn mang thương hiệu quốc gia để có thể cạnh tranh với quốc tế.

“Chúng ta đột xuất có phim Mưa đỏ nhưng liệu có những bộ phim dài hơi để cạnh tranh, đọ sức với các chương trình khác của quốc tế không? Mặt khác, những chương trình thường xuyên, hằng ngày tạo món ăn ngon, không lặp lại ở tất các loại hình văn hóa - nghệ thuật cũng là điều rất quan trọng”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.