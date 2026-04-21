'Melodies of Triumph': Bản giao hưởng của những giá trị tinh hoa và sự tiếp nối di sản

Trong dòng chảy không ngừng của đời sống hiện đại, âm nhạc hàn lâm vẫn luôn giữ vững vị thế là “thánh đường” của cảm xúc và trí tuệ. Ngày 19/4/2026 vừa qua, tại Nhà hát Hồ Gươm, công chúng yêu nhạc đã được đắm mình trong buổi hòa nhạc giao hưởng mang tên “Melodies of Triumph”. Đây không chỉ là một đêm diễn đơn thuần mà còn là nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, được dẫn dắt bởi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cùng sự đồng hành của MSB.

Hành trình xuyên không gian và thời gian của âm nhạc cổ điển

“Melodies of Triumph” được thiết kế như một biên niên sử bằng âm thanh, đưa khán giả đi qua những cột mốc rực rỡ nhất của âm nhạc châu Âu. Chương trình là sự kết hợp khéo léo giữa cấu trúc phức điệu chặt chẽ của thời kỳ Baroque, sự phá cách đầy ngẫu hứng của thế kỷ XX và những cơn bão cảm xúc kịch tính của thời kỳ Lãng mạn.

Mở đầu đêm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức bản Concerto cho violin và oboe BWV 1060R của “người khổng lồ” Johann Sebastian Bach. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật đối thoại âm nhạc, nơi tiếng đàn Violin thanh thoát của nghệ sĩ Chương Vũ sẽ hòa quyện cùng âm sắc linh hoạt, đặc trưng của cây kèn Oboe qua đôi tay nghệ sĩ người Singapore – Wei Xiang. Sự giao thoa giữa hai nhạc cụ này tạo nên một không gian âm nhạc tinh tế, sự hòa quyện và gắn kết tuyệt đối giữa các nghệ sĩ độc tấu.

Tiếp nối mạch cảm xúc là bản Concerto cho hai piano Re thứ, FP.61 của Francis Poulenc. Đây được xem là một trong những viên ngọc quý của âm nhạc Pháp thế kỷ XX, nơi tinh thần tân cổ điển gặp gỡ sự dí dỏm và những màu sắc đầy mê hoặc của âm nhạc Jazz. Cặp nghệ sĩ piano danh tiếng Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Huy Phương – những gương mặt tiêu biểu trong cả biểu diễn lẫn đào tạo âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam – sẽ đảm nhận phần độc tấu. Cuộc đối thoại giữa hai cây đàn piano cùng dàn nhạc hứa hẹn sẽ mang đến những lớp hòa âm giàu cấu trúc, vừa hiện đại vừa giàu chất thơ.

Tâm điểm của phần hai chương trình là bản Giao hưởng số 4 Fa thứ, op.36 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Được mệnh danh là bản giao hưởng của “định mệnh”, tác phẩm là một cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt, đi từ những u tối, bế tắc đến sự bùng nổ của niềm vui chiến thắng. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Áo Franz Schottky, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội kỳ vọng sẽ truyền tải trọn vẹn sức mạnh biểu đạt và chiều sâu kịch tính của kiệt tác này đến với khán giả.

Sự dẫn dắt của những bậc thầy nghệ thuật

Thành công của “Melodies of Triumph” không thể không nhắc đến vai trò của nhạc trưởng Franz Schottky. Là người sáng lập và Giám đốc nghệ thuật của Munich Kammerphilharmonie dacapo (Đức), ông nổi tiếng với tư duy âm nhạc khắt khe nhưng cũng đầy phóng khoáng. Kinh nghiệm dày dặn của ông trong việc xây dựng các chuỗi hòa nhạc tiêu chuẩn quốc tế sẽ là “kim chỉ nam” để các cá tính nghệ thuật trong đêm diễn hòa quyện thành một tổng thể thống nhất, hướng tới chuẩn mực biểu đạt tinh tế nhất.

Việc lựa chọn các nghệ sĩ độc tấu từ Việt Nam và quốc tế như Chương Vũ, Wei Xiang hay cặp đôi Trinh Hương - Huy Phương cũng cho thấy tầm nhìn của Ban tổ chức trong việc tạo ra một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. “Melodies of Triumph” nhờ đó trở thành một bản đối thoại đa thanh, nơi các giá trị cổ điển được đặt trong ngữ cảnh đương đại, trở nên gần gũi và sống động hơn với người nghe hôm nay.

MSB: Cầu nối đưa di sản chạm đến tương lai

Sự thăng hoa của “Melodies of Triumph” không chỉ đến từ những đôi tay tài hoa trên sân khấu, mà còn được vun đắp bởi tầm nhìn của những người đồng hành tâm huyết. Với thông điệp “Thanh âm tinh hoa – Nơi di sản được tiếp nối, trải nghiệm sống vươn tầm”, MSB một lần nữa khẳng định vai trò là nhịp cầu kết nối giới thưởng thức với những giá trị nghệ thuật đỉnh cao.

“Melodies of Triumph” không chỉ là một chương trình hòa nhạc, đó là biểu tượng của sự chiến thắng – chiến thắng của cái đẹp, của sự sáng tạo và của những giá trị vĩnh cửu trước thử thách của thời gian. Khi những nốt nhạc cuối cùng của Tchaikovsky vang lên trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm, đó cũng là lúc sự kết nối giữa nghệ thuật, nghệ sĩ và những người đồng hành như MSB đạt đến sự thăng hoa, cùng nhau viết tiếp chương mới cho dòng chảy âm nhạc tinh hoa tại Việt Nam.

Đối với MSB, việc đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm góp phần mang lại những đặc quyền sống tinh tế cho khách hàng. Những giai điệu kinh điển của Bach, Poulenc hay Tchaikovsky vốn là di sản của nhân loại, nay được cất lên trong không gian hiện đại của Nhà hát Hồ Gươm, trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ rực rỡ và nhịp sống đương đại.

Đại diện MSB cho biết: Sự kiện lần này tiếp nối chuỗi hành trình văn hóa bền bỉ mà MSB đã gây dựng, từ chuỗi hòa nhạc “Thanh âm tinh hoa” năm 2025, những đêm biểu diễn ballet “Kẹp hạt dẻ” hay “Romeo và Juliet” đến Private Concert “Tâm thức tinh hoa” vừa diễn ra vào tháng 3/2026. Đồng hành cùng những không gian nghệ thuật tiêu chuẩn quốc tế, MSB không chỉ làm giàu thêm đời sống tinh thần cho cộng đồng mà còn khẳng định nỗ lực của MSB trong việc xây dựng một định chế tài chính hiện đại, giàu tính nhân văn và luôn chú trọng đến sự thăng hoa của các giá trị tinh thần cho cộng đồng.