Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Việt Nam - Hàn Quốc trao 12 văn kiện hợp tác

Như Ý - Minh Hạnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/4, sau khi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm, dược phẩm Hàn Quốc. (Ảnh: Như Ý)

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông Hàn Quốc.

Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng điện lực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh nguồn nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2026 - 2030.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Di sản Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm, dược phẩm Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO).

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm. Ảnh: Như Ý

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe