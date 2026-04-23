Việt Nam - Hàn Quốc trao 12 văn kiện hợp tác

TPO - Chiều 22/4, sau khi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm, dược phẩm Hàn Quốc. (Ảnh: Như Ý)

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông Hàn Quốc.

Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng điện lực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh nguồn nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2026 - 2030.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Di sản Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm, dược phẩm Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO).

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm. Ảnh: Như Ý

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...