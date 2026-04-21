Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tới Hà Nội

TPO - Chiều 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dự Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế, tham gia chương trình hữu nghị đặc biệt…

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.

Đến hết tháng 3 năm nay, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Các lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung đầu tư vào Việt Nam là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản...

Về hợp tác du lịch, trong năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn... Có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.