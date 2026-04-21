Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tới Hà Nội

Minh Hạnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dự Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế, tham gia chương trình hữu nghị đặc biệt…

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.

Đến hết tháng 3 năm nay, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Các lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung đầu tư vào Việt Nam là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản...

Về hợp tác du lịch, trong năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn... Có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.

#Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung #Việt Nam #Hàn Quốc #Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam

