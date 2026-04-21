Lực lượng Mỹ ập lên kiểm tra tàu chở dầu Iran giữa đại dương

TPO - Bộ Chiến tranh Mỹ hôm nay (21/4) thông báo, lực lượng của họ đã lên kiểm tra 1 tàu “không quốc tịch nằm trong diện bị trừng phạt” trong đêm qua, trên vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Con tàu M/T Tifani nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì vận chuyển dầu của Iran. Dữ liệu từ Marine Traffic cho thấy vụ việc có thể xảy ra tại Ấn Độ Dương.

“Như đã nêu rõ, chúng tôi sẽ nỗ lực thực thi hàng hải trên toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới phi pháp và ngăn chặn tàu bị trừng phạt hỗ trợ vật chất cho Iran, ở bất cứ nơi nào họ hoạt động”, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Sự việc diễn ra sau khi Hải quân Mỹ nổ súng và bắt giữ 1 tàu treo cờ Iran trên vịnh Oman hôm 19/4, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Cho đến lúc này, triển vọng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán vòng 2 vẫn chưa chắc chắn.

Truyền thông quốc tế đưa tin, phái đoàn Mỹ hôm nay đã lên đường để tham gia vòng đàm phán tại Pakistan. Truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin rằng các nhà đàm phán của nước này đã tới Islamabad để đàm phán.

Một hãng thông tấn Iran cáo buộc truyền thông Mỹ đang “dựng chuyện” rằng đàm phán sắp diễn ra. “Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran tới Pakistan”, Tasnim đưa tin ngày 21/4.

Đài Phát thanh truyền hình IRIB cũng cho biết, các quan chức Iran “không chấp nhận đàm phán dưới sức ép đe dọa và vi phạm cam kết”.

Trong những ngày qua, các bộ trưởng trong Chính phủ Iran, quan chức quân sự và truyền thông nhà nước đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc Tehran có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh hay không. Điều này được cho là dấu hiệu thể hiện sự chia rẽ nội bộ.

Ngày 21/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án “những tín hiệu thiếu xây dựng và mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ”, đồng thời nhắc tới “sự thiếu tin tưởng sâu sắc từ lâu” với Nhà Trắng. Chủ tịch Quốc hội Mohammed Ghalibaf đưa ra chỉ trích tương tự. Tuy nhiên, một quan chức Iran nói với Reuters rằng Tehran đang “xem xét tích cực” việc tham gia.

Theo một chuyên gia Trung Đông, các phát biểu công khai và bài đăng mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang ảnh hưởng đến việc đàm phán với Iran.

“Iran muốn ngồi xuống và bắt đầu thảo luận các vấn đề, trong khi Tổng thống Trump lại liên tục thay đổi lập trường và cố tạo cảm giác rằng Iran đã nhượng bộ và đầu hàng ngay cả trước khi bước vào bàn đàm phán”, nhà phân tích Jasmine El-Gamal, cựu cố vấn Trung Đông tại Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với CNN.

Bà El-Gamal cho rằng hàng loạt thông tin mà ông Trump đăng lên mạng xã hội không phản ánh thực tế trên thực địa giữa hai nước.

“Vấn đề vẫn là hai bên còn cách nhau rất xa trên bàn đàm phán, và mỗi bên đều sẽ phải có những nhượng bộ nhất định, và cách tốt nhất để làm điều đó là đàm phán một cách kín đáo, tránh xa sự chú ý của truyền thông và tiến tới một thỏa thuận khung”, bà El-Gamal nói.