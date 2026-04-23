Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn kinh doanh, người phụ nữ chi 300 triệu thuê 'sát thủ' bắn người

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh, người phụ nữ ở Hà Nội đã thuê 2 "sát thủ" ở Hải Phòng về Thủ đô bắn người.

Đối tượng Hương tại cơ quan Công an.

Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) - người đã thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc làm ăn kinh doanh, Hương đã thuê 2 "sát thủ" là Phạm Tuấn Hải (SN 1985) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988) cùng trú tại TP Hải Phòng (cũ) sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp cũ).

Tháng 1/2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp, anh M. bất ngờ bị hai người đi xe máy dùng súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng Hải, Hiệp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M.

Khi bị truy nã, Hương đã trốn ở nhiều tỉnh thành, và sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về đối tượng Hương và vận động ra đầu thú.

Tối 21/4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

#Mâu thuẫn trong kinh doanh #Thuê sát thủ #Bạo lực và án mạng #Điều tra và bắt giữ #Hành vi phạm tội thuê giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe