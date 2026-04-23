Mâu thuẫn kinh doanh, người phụ nữ chi 300 triệu thuê 'sát thủ' bắn người

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh, người phụ nữ ở Hà Nội đã thuê 2 "sát thủ" ở Hải Phòng về Thủ đô bắn người.

Đối tượng Hương tại cơ quan Công an.

Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) - người đã thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc làm ăn kinh doanh, Hương đã thuê 2 "sát thủ" là Phạm Tuấn Hải (SN 1985) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988) cùng trú tại TP Hải Phòng (cũ) sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp cũ).

Tháng 1/2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp, anh M. bất ngờ bị hai người đi xe máy dùng súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng Hải, Hiệp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M.

Khi bị truy nã, Hương đã trốn ở nhiều tỉnh thành, và sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về đối tượng Hương và vận động ra đầu thú.

Tối 21/4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.