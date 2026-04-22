Cặp đôi sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo

Nguyễn Thành
TPO - Hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo, đảm nhận việc mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền chiếm đoạt từ các chiêu trò “tri ân khách hàng” của hãng thời trang trên Facebook.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, liên quan đường dây sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân tham gia “tri ân khách hàng” nhằm chiếm đoạt tiền.

Trước đó, một người dân trú tại phường Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng) trình báo đã bị lừa gần 1,48 tỷ đồng. Các đối tượng giả mạo chương trình khuyến mãi của thương hiệu thời trang, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền tăng lớn, chúng tiếp tục viện lý do sai thông tin để buộc chuyển thêm tiền.

Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra, công an xác định dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dấu vết. Hai đối tượng liên quan trực tiếp là Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, trú xã Bình Xuyên, Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã bị triệu tập.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 26/2/2026 cho đến ngày 23/3/2026, Dương và Trâm cùng nhau xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty (không rõ tên) tại tòa nhà 4 tầng khu Kampong Som (TP. Sihanoukville, Campuchia) do một người Việt Nam không rõ lai lịch làm chủ.

Nhiệm vụ của cả 2 là đăng nhập, quét sinh trắc học, luân chuyển số tiền của bị hại chuyển vào tài khoản của mình đăng ký đứng tên đến các số tài khoản khác hoặc để mua tiền ảo USDT theo yêu cầu của các đối tượng điều hành trong công ty.

Để thực hiện được hành vi của mình, 2 đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cho công ty thuê. Trong đó, Dương đã đăng ký mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm đã mở 7 tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền 2 đối tượng đã thu lợi được từ quá trình cho thuê tài khoản cá nhân hơn 410 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tạm giam hai bị can về tội rửa tiền, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

