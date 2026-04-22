Vờ chở thuê để chiếm đoạt 15 tấn sầu riêng

TPO - Giả làm đơn vị vận chuyển để ký hợp đồng với chủ vựa, nhóm đối tượng đến từ Đắk Lắk đã ‘tiện tay’ chở hơn 15 tấn sầu riêng từ miền Tây ra thẳng Lạng Sơn bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 22/4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Đặng Phúc Thành (45 tuổi) 15 năm tù, Hà Anh Tuấn (41 tuổi) 16 năm tù và Nguyễn Thiệu (40 tuổi, cùng quê tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù, cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Đặng Phúc Thành, Hà Anh Tuấn và Nguyễn Thiệu tại tòa.

Theo cáo trạng, để có tiền, Thành nảy sinh ý định giả ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa, nông sản của các chủ vựa trái cây, rồi chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện, Thành rủ Thiệu và Tuấn tham gia.

Ngày 15/5/2024, Thành cùng Thiệu lái xe tải đến vựa trái cây Phú Thịnh (ở xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp) nhận chở thuê hơn 1.900 thùng sầu riêng Ri 6, tổng trọng lượng hơn 15,8 tấn, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Có hàng, thay vì chở tới điểm hẹn để giao, Thành và Thiệu lái thẳng xe hàng ra biên giới tỉnh Lạng Sơn cho Tuấn bán lấy tiền chia nhau.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, làm mất trật tự trị an ở địa phương.

