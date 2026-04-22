Pháp luật

Google News

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ án mạng ở Tây Ninh

Hữu Huy
TPO - Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, hai người đàn ông đã dùng dao tấn công, khiến một nam công nhân tử vong ngay khi vừa xuống xe gần khu công nghiệp ở phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố Phước Đức B, phường Gia Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 21/4, anh N.T.L (38 tuổi, ngụ xã Long Thuận) bị hai người dùng dao tấn công, tử vong tại chỗ.

Hai người liên quan sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú, gồm Trần Hoàng Thông (40 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) và Phạm Hồng Hải (26 tuổi, ngụ xã Long Thuận).

Trần Hoàng Thông (ảnh phải) và Phạm Hồng Hải (ảnh trái) tại cơ quan công an.

Lời khai ban đầu cho thấy, giữa các nghi phạm và nạn nhân cùng làm công nhân, thường xuyên đi chung xe buýt từ Bến Cầu đến Khu công nghiệp Phước Đông. Trong lúc di chuyển, anh L. mở nhạc trên điện thoại với âm lượng lớn. Khi Thông nhắc nhở, hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó đến ngày 21/4/2026, khi xe buýt đưa đối tượng và nạn nhân đến gần công ty thì tranh cãi tiếp tục bùng phát. Đối tượng Thông và Hải được cho là đã dùng dao tấn công anh L. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và công an địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm về hành vi giết người.

Theo người nhà nạn nhân, anh L. là trụ cột gia đình, đang có con nhỏ khoảng 3 tuổi. Sau sự việc, bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm hỏi, chia buồn và chung tay hỗ trợ chi phí để lo hậu sự.

#Tây Ninh #vụ án mạng #nghi phạm #giết người #công an #điều tra

