Vợ dùng búa đánh chồng tử vong nghi ghen tuông

Chúc Trí
TPO - Trong lúc 2 vợ chồng ở Đồng Tháp xảy ra tranh cãi, người vợ đã dùng búa đánh chồng tử vong.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa (Đồng Tháp).

Căn nhà xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/4, ông Lê Hoàng Hải và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (cùng 52 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nghi do ghen tuông.

Trong lúc xô xát, bà Tuyết dùng cây búa đánh ông Hải dẫn đến tử vong, còn bà Tuyết cũng bị thương nên được anh chồng đưa đi viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Tại hiện trường có nhiều vết máu và cây búa tang vật.

