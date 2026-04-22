Khoanh vùng vật thể giống xác xe tăng lộ diện ở biển Quy Nhơn, chuẩn bị trục vớt

TPO - Sau khi vật thể giống một bộ phận trên xe tăng bất ngờ lộ ra dưới đáy biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng kiểm tra, đánh giá để có phương án trục vớt.

Sáng 22/4, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, khoanh vùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án trục vớt.

Theo nhận định ban đầu, vật thể phát hiện có khả năng là phần nắp trên của một chiếc xe tăng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận xe tăng, trong đó có một chiếc được trục vớt vào năm 2000.

Vật thể giống một bộ phận trên xe tăng bất ngờ lộ ra trên biển Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Cường.

Khu vực dọc bãi biển Quy Nhơn, từng là hướng tiến công của bộ đội ta. Khi bị dồn vào thế không còn đường rút lui, lực lượng quân đội chế độ cũ đã tháo chạy ra phía ngoài khơi, cách bờ vài hải lý, nhằm tiếp cận tàu chờ sẵn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, phường Quy Nhơn) người nhìn thấy và đăng tải, ảnh được chụp chiều 17/4 tại khu vực bãi biển đoạn đầu đường Xuân Diệu. Thời điểm này thủy triều rút sâu nên dễ dàng nhìn thấy.

Anh Cường cho biết, qua quan sát ban đầu, anh nhận thấy phần lộ ra có dấu hiệu là một bộ phận của xe tăng, bị gỉ sét nặng. Khi lại gần, anh phát hiện chi tiết này còn liền với một phần khác đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển.