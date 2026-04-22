Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khoanh vùng vật thể giống xác xe tăng lộ diện ở biển Quy Nhơn, chuẩn bị trục vớt

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi vật thể giống một bộ phận trên xe tăng bất ngờ lộ ra dưới đáy biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng kiểm tra, đánh giá để có phương án trục vớt.

Sáng 22/4, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, khoanh vùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án trục vớt.

Theo nhận định ban đầu, vật thể phát hiện có khả năng là phần nắp trên của một chiếc xe tăng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận xe tăng, trong đó có một chiếc được trục vớt vào năm 2000.

Vật thể giống một bộ phận trên xe tăng bất ngờ lộ ra trên biển Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Cường.

Khu vực dọc bãi biển Quy Nhơn, từng là hướng tiến công của bộ đội ta. Khi bị dồn vào thế không còn đường rút lui, lực lượng quân đội chế độ cũ đã tháo chạy ra phía ngoài khơi, cách bờ vài hải lý, nhằm tiếp cận tàu chờ sẵn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, phường Quy Nhơn) người nhìn thấy và đăng tải, ảnh được chụp chiều 17/4 tại khu vực bãi biển đoạn đầu đường Xuân Diệu. Thời điểm này thủy triều rút sâu nên dễ dàng nhìn thấy.

Anh Cường cho biết, qua quan sát ban đầu, anh nhận thấy phần lộ ra có dấu hiệu là một bộ phận của xe tăng, bị gỉ sét nặng. Khi lại gần, anh phát hiện chi tiết này còn liền với một phần khác đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển.

