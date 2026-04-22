Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhiều người chết oan vì nạn bẫy chuột bằng điện ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đối với vụ một người dân tại xã Tân Minh sử dụng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng khiến một người khác bị điện giật tử vong, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người”.

Thông tin từ Viện KSND khu vực 13 Hải Phòng, chỉ trong vài ngày cuối tháng 2/2026, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ điện giật khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, đêm 20/2, anh Phạm Đức Tưởng (44 tuổi, ở xã Nguyễn Lương Bằng) dùng bình ắc quy đấu nối dây thép quanh ruộng để bẫy chuột. Trong lúc di chuyển, anh vô tình vướng vào hệ thống điện tự tạo, bị điện giật tử vong.

Vài ngày sau tại xã Bắc Thanh Miện, ông Vũ Đình Tới (SN 1951) dùng điện lưới kéo ra ao để đánh bắt cá, không may bị trượt chân rơi xuống nước cùng dây điện. Vợ ông là bà Bùi Thị Vời lao xuống cứu chồng cũng bị điện giật khiến cả hai người tử vong.

Kiểm sát viên khu vực 13 và cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ điện giật từ bẫy chuột trên địa bàn.

Còn Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, trong tháng 4, đơn vị liên tiếp ghi nhận các vụ việc điện giật khiến người dân tử vong. Điển hình, tối 9/4, một người dân tại xã Tân Minh sử dụng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng khiến một người khác bị điện giật tử vong. Vụ việc này, cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người”.

Tối 17/4, ông Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1958, ở thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng) sử dụng dây thép, bình ắc quy, bộ kích điện để bẫy chuột trên ruộng lúa. Bẫy chuột bằng điện này đã khiến bà N.T.T (SN 1962, ở cùng làng) giẫm phải, bị điện giật tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng nhận định, việc sử dụng điện lưới sinh hoạt hoặc nguồn điện kích từ ắc quy để bẫy chuột, kích cá vẫn diễn ra tại nhiều khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với tính mạng con người.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân về việc nghiêm cấm sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột. Đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp thay thế an toàn.

Bước đầu, nhiều địa phương như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc… đã ghi nhận chuyển biến tích cực khi người dân chủ động tháo dỡ hệ thống điện tự chế, giao nộp bình ắc quy, chuyển sang sử dụng các biện pháp xua đuổi chuột an toàn hơn.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Tử vong vì bẫy chuột bằng điện #Bẫy chuột

