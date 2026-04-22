Nhiều người chết oan vì nạn bẫy chuột bằng điện ở Hải Phòng

TPO - Đối với vụ một người dân tại xã Tân Minh sử dụng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng khiến một người khác bị điện giật tử vong, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người”.

Thông tin từ Viện KSND khu vực 13 Hải Phòng, chỉ trong vài ngày cuối tháng 2/2026, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ điện giật khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, đêm 20/2, anh Phạm Đức Tưởng (44 tuổi, ở xã Nguyễn Lương Bằng) dùng bình ắc quy đấu nối dây thép quanh ruộng để bẫy chuột. Trong lúc di chuyển, anh vô tình vướng vào hệ thống điện tự tạo, bị điện giật tử vong.

Vài ngày sau tại xã Bắc Thanh Miện, ông Vũ Đình Tới (SN 1951) dùng điện lưới kéo ra ao để đánh bắt cá, không may bị trượt chân rơi xuống nước cùng dây điện. Vợ ông là bà Bùi Thị Vời lao xuống cứu chồng cũng bị điện giật khiến cả hai người tử vong.

Kiểm sát viên khu vực 13 và cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ điện giật từ bẫy chuột trên địa bàn.

Còn Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, trong tháng 4, đơn vị liên tiếp ghi nhận các vụ việc điện giật khiến người dân tử vong. Điển hình, tối 9/4, một người dân tại xã Tân Minh sử dụng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng khiến một người khác bị điện giật tử vong. Vụ việc này, cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người”.

Tối 17/4, ông Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1958, ở thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng) sử dụng dây thép, bình ắc quy, bộ kích điện để bẫy chuột trên ruộng lúa. Bẫy chuột bằng điện này đã khiến bà N.T.T (SN 1962, ở cùng làng) giẫm phải, bị điện giật tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng nhận định, việc sử dụng điện lưới sinh hoạt hoặc nguồn điện kích từ ắc quy để bẫy chuột, kích cá vẫn diễn ra tại nhiều khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với tính mạng con người.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân về việc nghiêm cấm sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột. Đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp thay thế an toàn.

Bước đầu, nhiều địa phương như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc… đã ghi nhận chuyển biến tích cực khi người dân chủ động tháo dỡ hệ thống điện tự chế, giao nộp bình ắc quy, chuyển sang sử dụng các biện pháp xua đuổi chuột an toàn hơn.