Thái Hòa kể sự cố đu dây, cõng NSƯT Lê Thiện vượt đám cháy

TPO - Tại buổi premiere "Anh hùng" diễn ra tại TPHCM, Thái Hòa cho biết anh và NSƯT Lê Thiện gặp sự cố khi ghi hình cảnh nguy hiểm, hồi hộp nhất trong bộ phim lấy đề tài lừa đảo, kêu gọi quyên góp từ thiện.

Hậu trường cảnh Thái Hòa vượt biển lửa cứu người

Sự kiện premiere phim Anh hùng diễn ra ngày 20/4 tại TPHCM. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo, quy tụ dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh...

Anh hùng có nhiều phân cảnh hành động, leo trèo và đu bám nghẹt thở và cháy nổ. Lần đầu làm phim điện ảnh, Võ Thạch Thảo đối diện áp lực quay cảnh hành động. Khi bị so sánh với đạo diễn nam, cô nói chỉ tập trung chuyên môn.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo lần đầu đảm nhận dự án điện ảnh.

"Khi lên set, tôi chỉ tập trung mình là đạo diễn. Đây là lần đầu tôi làm những cảnh cháy nổ. Khi viết kịch bản tôi cũng run tay vì không biết có thể làm tốt không. Ê'kíp đã động viên và Anh hùng ra đời", Võ Thạch Thảo nói.

Đạo diễn khẳng định bài học lớn nhất có được khi làm phim là phải làm việc với ê-kíp nhịp nhàng, điều đó giúp cô bù được thiếu sót.

Trong phim, nhân vật chính nhiều lần kể chuyện quá khứ, song điều đó không được thể hiện qua hình ảnh. Đạo diễn cho biết nhiều cảnh bị cắt vì cảm thấy không cần thiết. "Có những bộ phim không cần flashback (hồi tưởng) mà khán giả vẫn có thể hiểu được. Flashback là cách cố gắng lý giải việc mình không kể được. Nhân vật Hùng được 'bóc từng lớp một' để khán giả hiểu rõ quá khứ và mục đích của người này", cô nói thêm.

​Khung cảnh dài và được chú ý nhất là Thái Hòa vượt biển lửa cứu người. Đạo diễn cho biết ê-kíp dựng hai bối cảnh để đạt hiệu ứng như mong muốn: “Ở bối cảnh thật, chúng tôi quay cảnh chỉ có khói. Ở bối cảnh dựng trong phim trường, chúng tôi quay những cảnh có lửa. Toàn bộ cảnh lửa đều có lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia quản lý, hướng dẫn để mọi thứ được an toàn tuyệt đối”.

Đội ngũ VFX cũng tham gia hậu kỳ, chỉnh sửa để cảnh cháy được thể hiện chân thực nhất trên màn ảnh rộng.

Ê-kíp diễn viên chính của bộ phim Anh hùng.

Thái Hòa nói 'hên xui'

Thái Hòa trở lại mùa phim 30/4-1/5 với dự án đề cao tình cha con. Lần này, anh đóng vai người cha bế tắc, làm mọi cách để có tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái. Trước câu hỏi có làm như Hùng nếu gặp tình huống thật ngoài đời không, Thái Hòa không ngần ngại nói "Có".

“Vì con cái cha mẹ sẵn sàng làm điều điên rồ. Tôi sẽ cứu con, không quan tâm bản thân giống ông Hùng. Không riêng tôi, các bậc cha mẹ nào chắc cũng vậy”, nam diễn viên chia sẻ.

​Nhảy vào cuộc đấu 30/4-1/5 gay cấn với 5 tác phẩm cạnh tranh cùng lúc, song Thái Hòa vẫn không áp lực, chỉ tập trung vào nhân vật. Về khả năng Anh hùng vượt mức 100 tỷ đồng, nam diễn viên nói "Hên xui". Anh giữ quan điểm diễn viên phải làm tốt vai diễn, chuyện doanh số là trách nhiệm của nhà sản xuất và đầu tư.

Thái Hòa không áp lực doanh thu.

​Góp phần làm nên thành công cho màn lừa đảo cứu người thành công là diễn xuất của NSƯT Lê Thiện. Nữ nghệ sĩ và Thái Hòa phối hợp nhịp nhàng ở phân cảnh gay cấn nhất. Anh gặp sự cố kẹt dây khi đu người trên không cùng NSƯT Lê Thiện.

“Lúc bước qua lan can và cõng cô, mọi thứ rất nặng. Tôi ráng gồng để cõng cô lên. Khi gác chân và hạ trọng tâm bước xuống thang, tôi bị kẹt chỗ khó nói. Tôi thậm chí la hét và quên cả thoại". Thái Hòa kể.

Tiếp lời Thái Hòa, NSƯT Lê Thiện nói lúc đó gương mặt của cả hai "xanh lè xanh lét" vì không biết xử lý thế nào.

Do tuổi cao, NSƯT Lê Thiện nói bà lo lắng khi đọc kịch bản của đạo diễn Thạch Thảo. "Tôi lo lắng vụ cõng lên cõng xuống. Thái Hòa nhỏ con hơn tôi, còn tôi cũng ráng ép ký mà không kịp. Ngồi trên lưng Thái Hòa, tôi nói thật tôi rất lo vì sợ bạn mệt. Phân đoạn khi mặc đai lưng bảo vệ và đu dây trên cao, tôi còn sợ hơn vì Thái Hòa liên tục la lên vì mắc kẹt dây đai", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

NSƯT Lê Thiện kể trải nghiệm đu dây cùng Thái Hòa.

Anh hùng xoay quanh nhân vật ông Hùng, tài xế taxi truyền thống, một mình nuôi hai con ăn học, con gái út mắc bệnh hiểm nghèo, vật lộn mưu sinh từng ngày. Sau một lần chứng kiến nam shipper cứu người được nhiều người tung hô và quyên góp, ông Hùng lên phi vụ lừa đảo từ thiện, hòng kêu gọi 500 triệu đồng cứu con gái.

Mọi chuyện ban đầu suôn sẻ nhưng kế hoạch bại lộ giai đoạn cuối. Câu chuyện cảm động khi có nhiều nút thắt, đặc biệt là quá khứ của người đàn ông mang tiếng lừa đảo từ thiện.

​

​

​