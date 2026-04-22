Đề xuất miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng vừa có văn bản đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cao của người dân và giảm ùn ứ trong dịp nghỉ lễ này.

​Trong đề xuất, Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tham quan, vui chơi, mua sắm là rất lớn, bao gồm người dân Hà Nội, các tỉnh thành lân cận và cả du khách quốc tế đến Thủ đô.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong các dịp nghỉ lễ, Tết được truyền thông đánh giá cao, người dân, du khách phấn khởi đón nhận.

Vận tải công cộng là đường sắt đô thị Hà Nội hoạt động trên tuyến

Kết quả thống kê trong các đợt nghỉ lễ vừa qua cho thấy, sản lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng rất cao, việc này góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, ô nhiễm môi trường và tránh ùn tắc giao thông. Ví như, dịp nghỉ lễ 2/9/2025, sản lượng hành khách đi lại trên 2 tuyến đường sắt đô thị trong 4 ngày là trên 686 nghìn lượt hành khách, gấp khoảng 3 lần so với ngày bình thường; với khách đi xe buýt, tổng lượt xe thực hiện trong 4 ngày là trên 62,5 nghìn lượt, gấp khoảng 3,4 lần so với ngày bình thường.

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt khách được miễn phí vé (không bao gồm đối tượng sử dụng vé tháng, vé miễn phí) trên 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là 1,31 triệu lượt khách (trong đó, xe buýt là 1,09 triệu khách; đường sắt đô thị là 223 nghìn lượt khách), tăng 68% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2025.

Căn cứ kết quả đã đạt được, để tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và 30/4-1/5 năm 2026; Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách.

Hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

