Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng gỗ cạnh khu mộ

TPO - Người dân phát hiện một thi thể bé trai khoảng 33 tuần tuổi trong thùng gỗ để tại khu mộ ở tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang điều tra vụ người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng gỗ đặt tại khu gò mả (khu mộ) tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Thi thể bé sơ sinh trong thùng bỏ tại khu mộ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 ngày 21/4, người dân phát hiện thùng gỗ tại khu mộ trên đất của ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1956, ngụ xã Long Hưng). Khi mở ra kiểm tra, bên trong thùng có thi thể bé trai sơ sinh, nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé trai khoảng 33 tuần tuổi, nguyên nhân tử vong do suy tim, suy hô hấp.