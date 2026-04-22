Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo vụ hối lộ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

TPO - Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) cùng 2 đồng phạm có đơn kháng cáo xin xem xét lại trách nhiệm dân sự hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/4, sau nửa tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” để “thông thầu” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.

Các bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) và Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Họ xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt.

Hồi đầu tháng, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị phạt tổng mức án 14 năm tù về các tội “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) mức án 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị phạt 6 năm; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) lĩnh 5 năm tù; Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2) lĩnh 13 năm tù.

Gần 20 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt 1 trong 3 tội danh nêu trên, với mức án người thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, người cao nhất lĩnh 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa án xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước

Bản án xác định, gói thầu của các Dự án thủy lợi gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Qua đó, ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Cụ thể, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã hối lộ tổng 40,2 tỷ đồng. Những người được ông chi tiền gồm: cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ…

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm sự minh bạch chính xác của hoạt động kế toán tài chính gây thiệt hại tài sản Nhà nước...