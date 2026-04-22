Trèo lên cột điện bắt chim, nam thanh niên bị giật tử vong

TPO - Trong quá trình trèo lên cột điện để bắt chim, K. không may bị điện phóng giật dẫn đến tử vong, thi thể kẹt lại trên đường dây điện.

Sáng 22/4, ông Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với ngành điện lực tìm cách đưa thi thể của một nam thanh niên khoảng 16 tuổi kẹt trên cột điện đường dây 35kV xuống để bàn giao cho gia đình.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào sáng sớm 22/4, người dân đang đi trên đường thì hốt hoảng phát hiện một thi thể kẹt trên cột điện 35kV. Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương.

Thi thể nam thanh niên treo lơ lửng trên cột điện.

Nhận được tin báo, chính quyền xã, Công an xã Văn Kiều lập tức có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (khoảng 16 tuổi, trú xã Văn Kiều). Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân mặc đồ bảo hộ kín mít, treo lơ lửng trên cột điện.

Lãnh đạo xã Văn Kiều cho biết, K. thường đi bắt chim, ếch trên địa bàn xã. Sáng 22/4, K. mặc đồ bảo hộ, mang theo thang đi bắt chim thì không may gặp nạn.

“Ngành điện lực đã cắt điện, điều động xe cẩu tới hiện trường để đưa thi thể nạn nhân xuống và bàn giao cho gia đình”, Chủ tịch xã Văn Kiều nói.