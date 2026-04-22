Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kiện toàn Ban chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 22/4, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chỉ định ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Cao Văn Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và ông Phan Nguyên Bình - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Phan Nguyên Bình (bìa trái), Dương Trọng Hiếu (thứ hai từ phải qua) và ông Cao Văn Đức (bìa phải). Ảnh: Việt Dũng
Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga chúc mừng cá nhân nhận nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết sau đợt kiện toàn này thì Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã đầy đủ. Ban Chấp hành cần sớm kiện toàn trong thời gian tới để hoàn thiện bộ máy, đủ điều kiện tiến hành các công việc.

Nêu rõ tầm quan trọng của việc tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh yêu cầu của việc cộng đồng trách nhiệm trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đảng của khối các cơ quan Đảng thành phố nhằm tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình đã xác lập trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng có vai trò quan trọng trong quản lý các tổ chức Đảng, tham mưu cũng như quyết định đến chất lượng hoạt động của Đảng bộ TPHCM. Do đó, 3 cá nhân mới nhận nhiệm vụ cần tăng cường trách nhiệm trong tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Nhận nhiệm vụ, ông Dương Trọng Hiếu mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan của Thành ủy, sự hỗ trợ của Thường trực và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong thời gian tới để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM giao phó.

#Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng #TPHCM #chỉ định #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #Lê Quốc Phong #trao quyết định #công bố quyết định

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe