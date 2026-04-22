Kiện toàn Ban chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Sáng 22/4, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chỉ định ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Cao Văn Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và ông Phan Nguyên Bình - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Phan Nguyên Bình (bìa trái), Dương Trọng Hiếu (thứ hai từ phải qua) và ông Cao Văn Đức (bìa phải). Ảnh: Việt Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga chúc mừng cá nhân nhận nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết sau đợt kiện toàn này thì Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã đầy đủ. Ban Chấp hành cần sớm kiện toàn trong thời gian tới để hoàn thiện bộ máy, đủ điều kiện tiến hành các công việc.

Nêu rõ tầm quan trọng của việc tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh yêu cầu của việc cộng đồng trách nhiệm trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đảng của khối các cơ quan Đảng thành phố nhằm tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình đã xác lập trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng có vai trò quan trọng trong quản lý các tổ chức Đảng, tham mưu cũng như quyết định đến chất lượng hoạt động của Đảng bộ TPHCM. Do đó, 3 cá nhân mới nhận nhiệm vụ cần tăng cường trách nhiệm trong tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Nhận nhiệm vụ, ông Dương Trọng Hiếu mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan của Thành ủy, sự hỗ trợ của Thường trực và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong thời gian tới để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM giao phó.