Nữ sinh viên tử vong tại ký túc xá ở TPHCM

TPO - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nữ sinh viên năm 2 của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM được phát hiện tử vong nghi rơi từ tầng cao khu ký túc xá ĐHQG TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.N (SN 2006), sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Sinh học Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, đang sinh sống tại tòa A17, ký túc xá khu A của ĐHQG TPHCM.

Khoảng 22h30 ngày 21/4, Nhã lên tầng 6 khu phòng tự học tại tòa nhà H4 trong khu ký túc xá. Đến khoảng 22h36 cùng ngày, nữ sinh được phát hiện đã rơi từ tầng cao xuống và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM phối hợp Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế Dĩ An để phục vụ công tác pháp y, trước khi bàn giao cho gia đình vào rạng sáng cùng ngày.

Theo tìm hiểu, nữ sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn, trước khi lên đại học sống cùng bà ngoại. Trong quá trình học tập, Nhã từng nhận học bổng hỗ trợ từ doanh nghiệp. Kết quả học tập học kỳ 1 vừa qua, nữ sinh đạt 3,33 (loại giỏi), điểm rèn luyện khá.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.